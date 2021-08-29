Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz Covid-19 aşısı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, 12 yaş üzeri Covid-19 aşısının üçüncü dozu vurulmaya başlanacak.

Üçüncü dozu olmak isteyen kişilerde ikinci dozu en az 5 ay önce alması şartı aranıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 24 Ağustos'ta 30 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

2 MİLYONA YAKIN KİŞİYE ÜÇÜNCÜ DOZ YAPILDI

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 951 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 468 bin kişiye ikinci, 1 milyon 962 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Öte yandan ülkede 6 bin 958 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 1 milyon 46 bini aştı.

Pfizer/BioNTech: 3. doz aşı Delta'ya karşı 11 kat daha korucuyu ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, 3. doz aşının Covid-19’un Hindistan’da ortaya çıkan Delta mutasyonuna karşı daha güçlü koruma sağladığını açıkladı.

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