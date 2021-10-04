Türkiye Gazetesi

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’e ait olan ve 1 Ekim’de 38, 2 Ekim’de 39, 3 Ekim’de ise 16 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğine bildirdi. Tayvan’ın resmi istatistiklerine göre 3 günde toplam 93 uçak ADIZ’ı ihlal etti. Çin savaş uçaklarının yaptığı ihlallerinin bununla sınırlı kalmadığı ve bu yıl 199 günde ADIZ’a yönelik ihlallerde bulunduğunu kaydetti.

ABD'DEN TEPKİ GELDİ

İhlallerin tamamı Tayvan Adası’nın güneybatısında bulunan ada ve Güney Çin Denizi’ndeki Dongşa (Pratas) takımadaları arasında kalan bölgede gerçekleştiği bildirildi. Yapılan ihlallere Tayvan’ın yanı sıra ABD’den de tepki gelirken Çin medyası ise uçuşların Çin Halk Cumhuriyeti’nin yıl dönümünün kutladığı Ulusal Gün ve ertesi günlere denk geldiğine işaret ederek Pekin’in ada üzerinde gerçekleştirdiği uçuşları egemenlik iddiası ile yapılan bir “gövde gösterisi” olarak tanımladı.

"ÇİN HER ZAMAN BÖLGESEL BARIŞI TEHLİKEYE ATIYOR"

Tayvan’da hükümet başkanlığını yürüten Su Tseng-chang, “Çin her zaman bölgesel barışı tehlikeye atacak zalim ve barbarca eylemler yapıyor.” şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da yaptığı açıklamada, Çin’in Tayvan çevresindeki askeri faaliyetlerinin “hesap hatası riski taşıdığını”, “bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini” ifadelerini kullandı. Price, “Pekin yönetimine Tayvan üzerindeki askeri, diplomatik ve ekonomik baskı ve zorlamalarına son vermeye çağırıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

UÇUŞLARI MİLLİ GURUR OLARAK GÖRÜYOR

Ulusal Gün ve izleyen haftada tatile giren Çin’de olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, devlet medyasında yer alan haber ve yorumlarda uçuşların milli gurur vesilesi olarak görülmesi dikkat çekti. Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Tayvan Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin ABD'li diplomatlara rektal sürüntü ile Kovid-19 testi uygulandığı iddiasını reddetti Çin, havaalanlarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kontrolleri sırasında bazı ABD'li diplomatlardan test için rektal sürüntü örneklerinin alındığına dair iddiaları reddetti.