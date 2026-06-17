‘Rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in 3 ay önce tutuklanan şoförleri, Aydın Günaydın ve Özer Uygun tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun tutuklanmıştı.

3 ay önce tutuklanmışlardı! Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun tahliye edildi

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Aydın Günaydın ve Özer Uygun hakkında tahliye kararı verildi.

Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen iki şüphelinin tahliye edildiği öğrenildi.

3 ay önce tutuklanmışlardı! Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun tahliye edildi

NELER OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun 25 Mart tarihinde Antalya’da gözaltına alınmıştı.

Günaydın ve Uygun, İstanbul’a getirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’ne götürülmüştü. İfadeleri alınan iki şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.

Hakimlik, 26 Mart tarihinde Aydın Günaydın ve Özer Uygun’un tutuklanmasına karar vermişti. 2 şüpheli Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti. Aralarında eski Başkan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in de bulunduğu 5’i tutuklu 41 şüpheli, 16 Mart günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

702 SAYFALIK İDDİANAME

702 sayfalık iddianamede suç unsuru tespit edilen 26 eylem yer almış, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek için "nüfuz ticareti ve yardım eden sıfatıyla haksız mal edinme" ve "suçu meslek edinen kişi" suçlamaları yöneltilmişti. Soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü Antalya'da gözaltına alınmıştı.

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