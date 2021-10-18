Türkiye Gazetesi

Dünyada birçok ülke, olası savaş durumunda savunma sistemlerini etkisiz hale getiren hipersonik füze geliştirme yarışına girdi. Çin’den ise beklenmedik bir hamle geldi. Çin'in geçtiğimiz aylarda büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirdiği bir hipersonik füze denemesi gerçekleştirdi.

AĞUSTOS AYINDA GERÇEKLEŞTİRDİ

Test hakkında bilgi sahibi beş kaynağa dayandırılan habere göre Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı. Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya’ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı.

DÜNYA ÜZERİNDE HERHANGİ BİR NOKTAYI VURABİLİR

Çin basını bu füzenin dünya üzerinde herhangi bir noktayı vurabilecek menzile sahip olduğunu sayfalarına taşıdı. İngiliz Daily Mail gazetesi ise söz konusu füze içim 'ABD füzesavar savunmasını işe yaramaz hale getirecek' iddiasında bulundu.

ABD’DE PANİK HAVASI OLUŞTU

Uzmanlar, testin Amerikan istihbaratı için sürpriz olduğu, Pekin’in bu hızda teknoloji geliştirmesinin beklenmediği yorumlarını yaptı. FT’ye konuşan ABD’li bir yetkili, “Bunu nasıl yaptıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok” dedi.

UZAY SINIRINA KADAR YÜKSELE BİLİYOR

Uzay sınırına kadar yükselen hipersonik füzeler, balistik füzelerden yavaş olsa da sesten beş kat hızlı yol kat ediyorlar. Bu füzelerin avantajı, sabit parabolik bir döngü takip etmek yerine manevra kabiliyetine sahip olmaları. Böylece hava savunma sistemlerince tespit ve imha edilmeleri zorlaşıyor. Söz konusu deneme, Çin’in Tayvan’ı askeri anlamda giderek daha fazla tehdit ettiği bir ortamda geldi.

Devlet kontrolündeki Çin medyası bir süredir 'Üçüncü Dünya Savaşı' uyarısında bulunarak ABD'yi hedef alıyordu. ABD'nin Tayvan'a verdiği desteği eleştiren Çin basını olası bir savaşta ABD askerlerinin ilk kayıpları verecek birlikler olacağını sayfalarına taşıyarak tehdit gibi uyarılara imza atmıştı.

HİPERSONİK SİLAHLARDA İLERLEME GÖSTERDİ

FT'nin haberine göre ağustos ayı civarında gerçekleşen deneme uçuşunda, destek süzülme aracı, bir Uzun Yürüyüş 2C roketi tarafından uzaya gönderildi. Hipersonik kayma aracının hedefini 32 km ile kaçırdığı denemenin, buna rağmen Çin'in hipersonik silahlardaki 'şaşırtıcı ilerlemesini' gösterdiği belirtildi.

Bu gelişmelerde birlikte Çin'in hipersonik silahlar konusunda önemli gelişme kaydettiği ve en yakın rakibi olarak görülen ABD'den, teknolojik olarak çok daha ileride olduğunu söyleyen FT, bu haberin ABD savunma çevreleri üzerinde şok etkisi oluşturduğunu belirtti.

HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Hipersonik füzeler, tıpkı baslistik füzeler gibi nükleer silah taşıyabilirken, onlardan farklı olarak, ses hızından en az beş kat daha hızlı hareket edebiliyor. Yani saatte 6 bin 200 kilometreye ulaşabiliyor. Hedeflerine ulaşmak için bir yay çizerek uzayda yükseklere uçarken potansiyel hedefe daha hızlı ulaşmak için atmosferde daha alçak rotadan giden hipersonik füzeler, durdurulmasının zorluğuyla dikkat çekiyor. Hipersonik füzeler, tespit edilmekten kaçınmak için uçarken manevra yapıp savunma önlemlerini boşa çıkartmasıyla biliniyor. Hipersonik füze üreticisi diğer ülkeler arasında ABD ve Rusya yer alıyor. Geçen ay Kuzey Kore de yeni geliştirilen bir hipersonik füzeyi denediğini açıklamıştı.

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