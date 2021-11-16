Türkiye Gazetesi

NOAA tarafından hazırlanan raporda, hava sıcaklıklarının mevcut ortalamayla sene sonuna kadar devam etmesi durumunda 2021'in 140 yıldan bu yana yaşanan en sıcak 10 seneden biri olma ihtimalinin yüzde 99'dan fazla olduğu kaydedildi.

EN SICAK 5 YIL 2015'TEN SONRA

Ocak ve ekim ortalama yüzey sıcaklığı baz alındığında, 2021'in kayıtlardaki 6'ncı en sıcak yıl olduğu vurgulandı. Son yüzyılda dünyada yaşanan en sıcak ilk 5 yılın tamamının 2015 ve sonrasına ait olduğu, bunun küresel ısınmanın ilerleyişinin son işaretleri olarak değerlendirildiği aktarıldı.