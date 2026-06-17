İhlas Haber Ajansı
Tıp fakültesi sınavında kopya skandalı! Hindistan'dan dikkat çeken 'Telegram' kararı
Hindistan hükümeti, tıp fakültesi giriş sınavına hazırlanan adaylar arasında kopya ve usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla Telegram'a geçici erişim engeli getirdi. Karar, geçen ay düzenlenen tıp fakültesi giriş sınavının sorularının önceden sızdırıldığının ortaya çıkması ve sınavın iptal edilmesinin ardından alındı.
Hindistan'da dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Telegram'a erişim geçici süreliğine engellendi. Hükümet, söz konusu kararı tıp fakültesine giriş sınavında adayların kopya çekmesini engellemek amacıyla aldı. Erişim engelinin 22 Haziran'a kadar devam edeceği açıklandı.
Hindistan merkezli hukuk firması Bar and Bench, Telegram'ın Hindistan hükümetinin kararına itiraz etmek üzere mahkemeye dilekçe sunduğunu aktardı.
GEÇTİĞİMİZ AY SINAV İPTAL EDİLMİŞTİ
Hindistan'da geçtiğimiz ay, sınav sorularının sızdırıldığına dair iddialara yönelik başlatılan soruşturmanın ardından tıp fakültelerine giriş için düzenlenen önemli bir sınav iptal edilmişti.
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