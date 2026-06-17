Kızılcık Şerbeti dizisinde üstlendiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem'in vefatının ardından, bir dönem aynı projede birlikte rol aldığı Doğukan Güngör'ün sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekmişti. Konuyla ilgili olarak Güngör'ün menajerlik şirketinden açıklama geldi.

Genç oyuncu Ece İrtem 35 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Rol arkadaşı Doğukan Güngör’ün ölüm haberini askerlik görevini sürdürdüğü sırada aldığı öğrenildi. İrtem'in ani vefatı sanat dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, Güngör'ün sessizliği bazı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekmişti.

Doğukan Güngör'ün, vatani görevini Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda sürdürdüğü ve Ece İrtem'in vefat haberini burada aldığı belirtildi.

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MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Güngör'ün menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun uzun süre birlikte çalıştığı meslektaşı Ece İrtem'in beklenmedik vefatından büyük üzüntü duyduğu ifade edildi. Açıklamada şunlara yer verildi:

“Oyuncumuz Doğukan Güngör’ün, uzun bir süre birlikte çalıştığı Kızılcık Şerbeti dizisinden değerli meslektaşı Ece İrtem’in beklenmedik ve çok erken vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyuncumuz Doğukan Güngör, halihazırda vatani görevini yerine getirmekte olup, askerlik süreci kapsamında telefon kullanımı kısıtlı olduğundan, Ece İrtem’in vefatının ardından ailesi ve sevenleriyle doğrudan iletişime geçme imkânı bulamamıştır."

BAŞSAĞLIĞI MESAJI İLETTİ

"Bugün kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, çok sevdiği arkadaşı Ece İrtem için Allah’tan (C.C.) rahmet dilediğini, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletmemizi istemiştir Ece İrtem’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun…”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ece İrtem'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan otopsinin ön raporunun henüz savcılığa ulaşmadığı belirtilirken, incelemelerde oyuncunun bir süredir antidepresan kullandığının tespit edildiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak detaylı raporun ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

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