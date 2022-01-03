Türkiye Gazetesi

İngiltere’de hükümet, kadınların şiddet olaylarına karşı yüksek teknolojili drone’larla korunması teklifini değerlendiriyor. Yapay zeka teknolojisi kullanan AeroGuard isimli drone’larda güçlü bir spot ışığı ve termal kameralar bulunuyor. Sunday Telegraph gazetesinin haberine göre, kendisini tehlike içinde gören bir kadın, akıllı telefon uygulamasıyla imdada drone çağıracak. Sivil Havacılık İdaresi ve eski emniyet yetkilileri tarafından geliştirilen araç da 4 dakika içinde olay yerine gelecek.

DRONELARIN MALİYETİ 630 BİN TL

Teknolojinin arkasındaki Drone Defence isimli şirket, bir polis karakolunun çatısına yerleştirilecek bu insansız hava araçlarının olay yerini aydınlatacağını, çekim yapacağını ve görüntüleri kontrol odasına aktaracağını bildirdi. Bunun saldırgan için caydırıcı olacağı ifade ediliyor. 35.000 sterlin (630.000 TL) maliyetindeki araçlar Nottingham Üniversitesi’nde deneniyor. Şirket, araçların polis helikopterlerine göre çok ucuza mal olacağını ve helikopterlerin yaptığı görevin yüzde 80’ini yapabileceğini bildirdi. , Dünyaca ünlü şirket Alibaba'dan şok Filistin kararı Çin'in internet sitesi devi Alibaba 2022 yılı itibariyle Filistinlilere hizmet vermeyeceğini duyurdu.