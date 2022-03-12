Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu savaş sonrası aldığı yaptırımlar peş peşe geldi. Bunlardan biri de popüler video paylaşım platformu YouTube oldu. YouTube, mart ayı başında Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın "propaganda ve yanlış bilgi yaymasını önlemek" amacıyla Rus devletine bağlı basın organları RT ve Sputnik'in kanallarını Avrupa'da erişime kapattığını duyurmuştu. Bugün resmi Twitter hesabından bir paylaşım geldi. Açıklamada, dünya genelinde Rus devleti tarafından finanse edilen medya kanallarına erişimin engelleneceği bildirildi.

Söz konusu erişim engeli kararının hemen uygulamaya konulacağı belirtilen açıklamada, 1000'den fazla kanal ve 15 binden fazla videonun nefret söylemi ve yanlış bilgilendirme politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yakın zamanda Rusya'daki tüm YouTube reklamlarının durdurulduğu anımsatılarak, bunun YouTube'un Rusya'daki platformundan para kazanmanın tüm yollarını kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

Durumun yakından izlenmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, şirketin daha fazla önlem almaya hazır olduğu vurgulandı.



Rusya'ya bir darbe de YouTube'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyadan tepki çekiyor. Pek çok devlet yaptırım kararı alırken, şirketler ve kuruluşlardan da çeşitli ambargolar bulunuyor. Son olarak YouTube da Rusya'ya karşı bir hamle yaptı.



YouTube'dan Rus kanallarına yasak! Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepkiler çığ gibi büyürken, yaptırım açıklamaları da peş peşe geliyor. Hem ekonomik hem diplomatik yaptırımlara rağmen işgalden vazçemeyen Rusya'ya medya platformlarından da yasak geldi. Meta'nın ardından YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya aldı.