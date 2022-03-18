Türkiye Gazetesi

İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, görüntülü aramayı başlatan kişinin Ukrayna Başbakanı gibi davrandığını ancak kısa süre sonra sahte bir arama olduğunu anladığını söyledi. Bakan, sahte arama yapan adamın, birkaç yanıltıcı soru sorduğunu ve nihayetinde şüpheli davrandığı için aramayı sonlandırdığını belirtti. Absürt sorulardan birinde bakan Wallace'a gönderdikleri 'maddeyi' alıp almadığı soruldu. Bu tür sorular İngiliz bakanda şüphe uyandırdı.

Ben Wallace, kendisini aldatmaya çalışan kişiyi, "umutsuz bir girişim" yapmakla nitelendirdi ve Rus olduğunu ileri sürdü. İngiliz bakan, "Rus dezenformasyonu, çarpıtma ve kirli hileler dikkati Rusya'nın insan hakları ihlallerinden ve Ukrayna'yı yasadışı işgalinden uzaklaştıramaz." dedi. Bununla birlikte, sahte aramanın sorumlusunun Rusya olduğuna dair herhangi bir kanıt ise sunmadı. Ayrıca olaya karışan kişinin adını da açıklayamadı.

RUS KOMEDYENLERİ HEDEF GÖSTERDİ

İngiliz Sky News gazetesinin editörü Deborah Haynes, faillerin video görüşmesini gerçekleştirmek için sahte 'Ukrayna başbakanı'nın arkasına ülkenin bayrağını yerleştirdiklerini söyledi. Bunun yanı sıra, sahte arama yapan kişilerin, Ukrayna büyükelçiliğinden gelen sahte bilgileri kullanmak dahil büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Lexus ve Vovan olarak bilinen bir çift Rus komedyen, dünya liderlerine yaptıkları şaka ile tanınıyor. Irish Times'ın haberine göre, yıllar önce bu çift, Kırgızistan cumhurbaşkanı kılığında Ukrayna cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'yu aramıştı.

Aynı ikili, Poroshenko'ya yaptığı bir çağrıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi de davrandı. Ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı, Ermenistan başbakanını taklit eden bir aktörle 18 dakikalık bir görüntülü görüşme yapması için kandırdılar. Görüşme sırasında Johnson, İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik planlarından ve eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinden bahsetti. Rusya hükümeti, söz konusu 'şakacı' çift ile çalışmadıklarını belirtse de Rus devlet medyası sık sık eylemlerini tebrik ediyor.

Ukrayna'dan tazminat açıklaması: Yeniden inşa edeceğiz Rusya’nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaş devam ederken, birçok şehir tahrip edildi. Ukrayna hükümeti, dünyanın önde gelen yatırım şirketlerini, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle zarar gören altyapıyı yeniden inşa etmeye davet etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus güçleri her yönde durduruldu Ukrayna-Rusya savaşında 22. gün geride kalıyor. Son durum değerlendirmesi yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin saldırı potansiyellerini kaybettiğini duyurdu.