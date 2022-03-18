Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı işgali devam ederken ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrirer’den çok çarpıcı açıklamalar geldi. Scott Berrirer yaptığı açıklamada, Rusya ordusunun Ukrayna'daki direnişi kıramaması durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinde bulunabileceğini söyledi.

İŞGAL UZARSA RUS ORDUSUNUN GÜCÜ AZALACAK

Bloomberg'in aktardığına göre, ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı Direktörü Berrier’in 67 sayfalık raporunda işgalin uzaması durumunda Rus ordusunun insan ve modern gücünün erimeye başlayacağını ve yaptırımların ekonomi üzerindeki etkisinin daha da hissedileceğini söyledi.

“NÜKLEER SİLAH KULLANACAK”

Berrier, Rus ordusunun gücünün azalmasıyla Putin’in nükleer silahlara başvura bileceğini belirterek, "Bu savaş ve onun sonuçları Rusya'nın konvansiyonel gücünü yavaşça zayıflattıkça yüksek ihtimalle Rusya, hem içerideki hem dışarıdaki gözlere güç göstermek için nükleer caydırıcılığa sırtını dayayacak" açıklamasında bulundu.

ALARM SEVİYESİNİ YÜKSELTMİŞTİ

Raporda savaşın ve ekonomik yaptırımların Rusya'nın hassas güdümlü füze üretme kapasitesini de olumsuz etkileyeceği belirtildi. Putin, geçen haftalarda nükleer silah alarm seviyesini yükselttiğini açıklamıştı.

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