Türkiye Gazetesi

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişiminin (ICAN) yayımladığı raporda, nükleer silah üretimi ve depolanmasına ilişkin güncel küresel veriler paylaşıldı. Rapora göre, 2022'nin başına kadar nükleer silah sahibi 9 ülkenin stoklarındaki nükleer silah başlığı sayısı 12 bin 705'e ulaştı. Bu verilerin 138 bin Hiroşima bombasına eşdeğer olduğu kaydedildi.

2017'DEN BERİ ARTIŞ VAR

Nükleer silah başlıklarından 9 bin 440'ının denizaltı, muharip gemi ve füzelerde kullanılabilir halde olduğu ve kullanılamaz durumdaki 3 bin 265'inin ise Rusya, İngiltere ve ABD'de imha edilmeyi beklediği kaydedildi.

Stoklarda mevcut kullanılabilir silah başlıkları toplamının, hasar verme potansiyeli bakımından, 1945'te Hiroşima'da kullanılan nükleer bombadan yaklaşık 138 bin tanesine eşdeğer olduğu bildirildi.

Küresel stoklarda nükleer silah başlığı sayısının 2017'den itibaren artış göstermeye başladığı, 2021'de Çin, Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan'ın nükleer cephaneliklerini artırdığı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'nin son yıllarda nükleer kapasitesinde yükselme potansiyeli gözlemlenirken Rusya'nın da cephaneliklerinde kullanılabilir nükleer silah başlıklarının çoğaldığı vurgulandı.

ABD'nin nükleer üretiminin 2019'da hafif oranda arttığı, fakat 2020 ve 2021'de azalma gösterdiği belirtildi.

Fransa ve İsrail'in nükleer cephaneliklerindeki sayının ise son yıllarda değişim göstermediği açıklandı.

CAYDIRICILIK YERİNE ŞANSA GÜVENİYORUZ

Raporda ifadelerine yer verilen Norveçli eski milletvekili ve Sosyalist Sol Parti üyesi Henriette Westhrin, Rusya-Ukrayna savaşının nükleer silahların arz ettiği tehlikenin önemini bir kere daha hatırlattığını vurgulayarak, "Nükleer silahlardan caydırıcılık politikalarının olumlu etkileri yerine şansa güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Westhrin, kullanılabilir nükleer silahların artmasının endişe verici olduğu görüşünü paylaştı.

Raporda, 2021'den bu yana Nükleer Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ne katılımın 2021'de artış gösterdiği, fakat nükleer silah üreten devletlerin bu sözleşmeye itibar etmediği savunuldu.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney’e nükleer silah tehdidi: Tam imha ile karşılaşacaklar Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo Jong ülkesiyle çatışma halinde olduğu Güney Kore’ye karşı ‘nükleer silah’ kullanabileceklerini söyleyerek Güney Kore’yi tehdit etti. Kim Yo Jong, savaş halinde korkunç saldırılar başlayacağını ve Güney Kore ordusunun 'neredeyse tam imha' kaderiyle yüzleşeceğini" ileri sürdü.

Rusya bir defa daha nükleer tesis vurdu Rusya, nötron kaynağı nükleer tesisi, bir kez daha bombaladı. Bölgede durmayan çatışmalar sebebiyle hasarın boyutu ise henüz bilinmiyor.

Putin'in akıl hocası: Rusya gerekirse nükleer silah kullanmalı Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin, bütün dünyayı tedirgin edecek açıklamalarda bulundu. Putin'in akıl hocası olan Dugin "Rus ordusu gerekirse nükleer silah kullanmalı" dedi.

Nükleer tehlike tahminlerden büyük Dünyada nükleer başlıkların yaklaşık yarısı Rusya ordusunun envanterinde bulunuyor. Moskova yönetiminin füzelerin ateşlenmesi emrini vermesi durumunda bölgenin cehenneme dönmesi kaçınılmaz.