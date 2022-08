Türkiye Gazetesi

Karabağ’da kalan işgalci Ermeniler, Kelbecer, Hocavend, Laçin ve Gedebey’de Türk mevzilerine saldırı başlattı. Azerbaycan ordusundan emekli Albay Akif Kasımov, bölgede kalan Ermeni unsurların ateşkes rejimini ihlal ettiğini ve Karabağ’da haritanın yeniden değişebileceğini söyledi.Azerbaycanlı stratejist Tural İsmailovise Rus Barış Güçlerinin kontrol ve denetim misyonunu ifa etmede ciddi zaaflar yaşandığını ve Ermeni çetelerin bölgeye silah, cephane ve terörist taşıyarak gerginliği tırmandırdığını anlattı. İsmailov ayrıca İran Dinî Lideri Hamaney’in açıklamalarının Ermeni kanadındaki hareketlenmenin etkisine dikkat çekti. H HER YER MAYIN TARLASI Azerbaycanlı Siyaset Bilimci Tural İsmailov, Laçin rayonu başta olmak üzere işgalden kurtarılan bölgelerin hâlen mayın tarlası olduğunu belirtti. Karabağ halkının evine dönemediğini kaydeden İsmailov “Azerbaycan güvenlik güçleri bu konuda çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Uzmanlar, bu kapsamda Türkiye’den de bölgeye 16 özel mayın temizleme aracı gönderildiğini ancak bütün alanın temizlenmesinin yıllarca sürebileceğini aktarıyor. İsmailov, Erivan-Hankendi ulaşım koridoru olan Laçin’de statükonun mutlak manada değişmesi gerektiğini vurguluyor. Azerbaycanlı uzman, Rus kuvvetleri Ermeni çetelere tüm giriş çıkışlarda, militan, silah ve mühimmat taşımaları konusunda göz yumduğunu ve suistimallere zemin hazırladığı görüşünde... Laçin-Zengezur denkleminin önemini hatırlatan İsmailov “Ermenilerin Zengezur dışında şu an Türkiye ve Azerbaycan’a karşı kullanabileceği hiçbir koz yok. Süreyi sürekli uzatarak zaman kazanmaya çalışmaları bu kartı kaybetme korkusu” diye konuştu.

‘Karabağ sınır hattındaki Ermeni saldırıları Rus Barış Gücü’nün zaafları nedeniyle arttı’ diyen Azerbaycan ordusundan emekli Albay Akif Kasımov “Azerbaycan ordusu şu an bu saldırılara misli ile mukabele ediyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını tüm taraflar biliyor. Soçi’de Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Putin ile konuşacağı konular arasında Karabağ maddesi öncelik arz ediyor. Hem Karabağ’da Ermeni tehdidinin ortadan kalkması hem de Zengezur konusunun halledilmesi Türkiye ve Türk dünyası için hayati öneme sahip. Şu an yaşanan sıkıntılarda Rus Görev Gücünün ciddi payı var. Rus askerler güvenlik ve barış misyonundan çok uzak bir görüntü çizdi. Azerbaycan ordusu, bölgenin güvenliği için Karabağ’daki Ermeni terör kalıntılarını temizlemek zorunda. Şu an bu konuda tek engel Rus güçleri ancak Karabağ’da harita yeniden değişebilir” ifadelerine yer verdi.

Türk Keneşi’nin Türk Devletler Topluluğuna dönüşmesi ile birlikte kardeş ülkeler arasında siyasi, kültürel, askerî, ekonomik ilişkiler ivme kazandı. Türk Cumhuriyetleri arasında tüm vizelerin kaldırılması kararının ardından Kırgızistan’ın Çolpan-Ata şehrinde İstihbarat şefleri müşterek bir toplantı düzenledi. Tarafların tarihî iş birliği anlaşmalarına imza attığı toplantıda başta Karabağ olmak üzere Türk dünyasının sorunları konuşuldu. Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan istihbarat başkanlarının iştirak ettiği etkinliğin isminin Türkçe Konuşan Devletler Zirvesinden Türk Devletleri Zirvesine dönüşmesi teklif edildi. Görüşmelerde, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile birlikte terörizm, uluslararası suçlar, aşırılık, radikalizm, savaş, çatışmalar ve mülteciler konusunda iş birliği anlaşmaları yapıldı.

