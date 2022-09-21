Türkiye Gazetesi

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de gerçekleşen olay izleyenlerin tüylerini diken diken eden cinsten... 10 yaşındaki çocuk şakalaştığını düşündüğü büyük annesini yanlışlıkla öldürdü. Görüntüler ülkenin gündemine otururuken, Çin makamları olayla ilgili soruşturma başlattı.

TOKAT ATTI, TERLİKLE VURDU AMA KURTULAMADI...

10 yaşındaki çocuğun büyükannesinin göğsüne vurmadan önce yaşlı kadının, çocuğun başına 2 kez tokat attığı görüldü.

Daha sonrasında çocuk büyükannesinin boynundan sıkıca yakaladı ve onu boğazından kavrayarak yere düşürdü.

Yere düşen yaşlı kadın, kurtulmak için terlikle çocuğa vurmaya ve kendisini bırakmasını söylemeye devam etti.

Videoyu kaydeden kişinin, çocuk her zaman büyükannesi tarafından dövüldüğünü bağırırken güldüğü kayıtlara yansıdı.

Büyükannesinin terlikle vurmasına rağmen çocuk boynunu sıkmayı bırakmayınca videonun devamında yaşlı kadın hareketsiz göründü ve görüntüleri kaydeden aile üyesi, çocuğa onu bırakmasını söyledi.

'BÜYÜKANNEN ÖLDÜ'

10 yaşındaki çocuk büyükannesini bıraktığında ise videonun devamında sırtında bir çocuk taşıyan yaşlı bir kadın ortaya çıktı ve çocuğa defalarca “Büyükannen öldü.” diyerek sopayla vurmaya başladı.

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