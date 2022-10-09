Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Avrupa’yı yıllar öncesine götürüyor. Avrupa enerji krizini havalar soğumadan hissetmeye başladı. Avrupa'da yaşanan bu geçmişe dönüş ABD basınında da konu oldu. Avrupa enerji krizine karşı çareyi odun stoklamakta buldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 8 aydır devam ederken son dönemde Rusya’ya karşı sabotaj ihtimallerinin olduğu saldırılar da gündeme geldi. Bölgedeki gerginlik, Rusya’nın 4 bölgeye ilhak kararı ile iyice artarken özellikle Avrupa ülkeleri açısından enerji piyasasında ciddi sarsıntılar meydana getirmeye devam ediyor. Şuan da müzakerelerin görülmediği savaşta Rus lider Putin gazı satmamak pahasına Avrupa’ya vanayı kapatmakta kararlı. Enerji krizinde çaresiz kalan Avrupa ise çareyi ‘eskiye dönüş’te buldu.

ABD merkezli Bloomberg, Avrupa’daki enerji krizi ile ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı ve enerji krizinde yakacak odunun 'değerli varlık' haline dönüştüğünü yazdı. Avrupalıların yoğun talep gösterdiği yakacak odunda panik satın almaların başladığı belirtilerek, "Eski günleri yaşıyorlar" yorumu yapıldı.

AVRUPA ONLARCA YIL GERİYE GİTTİ

Rusya’nın vanayı kapatması, kıta ülkelerinin alternatif yollar aramasına neden oldu.

‘DÜNYANIN EN ESKİ YAKITINA DÖNDÜ’

Avrupalı liderler peş peşe tasarruf önlemlerini sıralarken, sanayi çarklarıda yavaşlamaya başladı. Fransa cam üretim tesisi, enerji krizi dolayısı ile fabrikaya kilit vurdu. Hükümetler tasarruf planlarını alırken, halkı alternatif seçeneklere olan kömür ve yakacak oduna yöneltti.

Bloomberg, gelişmeyi "Çaresiz Avrupalılar, ısınmak için dünyanın en eski yakıtına döndü" diye aktardı. Gaz kıtlığı nedeniyle odun talebinin arttığına dikkat çekildi.

ODUN DEĞERLİ VARLIK HALİNE GELDİ

Yazıda, "Berlin Tempelhof Havalimanı'ndan çok uzak olmayan Peter Engelke, çaresiz insanların stoklarını çalmasıyla ilgili endişeleri nedeniyle deposuna yeni bir güvenlik kapısı kuruyor. Risk altındaki değerli varlık yakacak odun." denildi.

Avrupa, bu kış enerji ve muhtemelen elektrik kesintilerine hazırlanırken, Engelke'nin hamlelerinin Avrupa genelinde artan endişenin yansımalarından biri olduğu aktarıldı

PANİKLE SATIN ALIYORLAR

Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan sabotaj olayı, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle arzı kesmesiyle bölgenin kritik bir konumda kaldığının son işareti olduğu belirtildi.

Öte yandan Fransa'da talaş fiyatlarının yaklaşık iki katına çıkarak ton başına 600 euroya ulaştığı kaydedilerek, "Dünyanın en temel yakıtının panikle satın alındığına dair işaretler var." notu paylaşıldı.

AVRUPA’DA ENERJİ KRİZİNİ İYİCE HİSSEDİLMEYE BAŞLADI

Macaristan artan talepleri önlemek açısından talaş ihracatını yasakladığı ve Romanya'nın yakacak odunlara 6 ay boyunca fiyat sınırı getirdiği ifade edildi.

Euro bölgesindeki enflasyonun eylülde ilk kez çift haneye ulaştığı, kıtlıklarla ilgili endişelerin yanı sıra, enerji krizinin yaşam giderlerindeki artışı yoğunlaştırdığı anlatıldı.

‘TÜM EVİ ISITMADIĞI ESKİ GÜNLERE DÖNÜŞ’

Bir İngiliz toptan yakacak odun perakendecisinin Genel Müdürü Nic Snell, "İnsanların tüm evi ısıtmadığı eski günlere geri dönüldü. Ateşin başına otururlar ve sobanın ısısını kullanırlar ya da ateş yakıp yatarlardı. Bu kış bundan çok daha fazlası olacak." dedi.

ÇEVREYİ KİRLETEBİLİR

Koronavirüs salgını döneminde insanların evlerine daha fazla yatırım yaptığı ve bu durumun enerji krizinin ortasında tırmandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İnsanların eline geçen ne varsa yakacağına dair kaygı var. Doğru bir şekilde odun yakacağını bilmeyenler nedeniyle çok yüksek hava kirliliği seviyeleri görülebilir. Komşularınızı düşünmek zorundasınız."

Almanya Başbakanı Scholz ile İspanya Başbakanı Sanchez, enerji krizini görüştü Enerji krizine AB ülkeleri çareler arıyor. İspanya'nın kuzeyindeki Coruna kentinde yapılan zirvede bir araya gelen İspanya ve Almanya hükûmetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu Avrupa'daki enerji krizini ve güvenlik sorunlarını görüştü.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarına enerji krizi etkisi... Yüzde 13,4 arttı Enerji krizinin yaşandığı Avrupa'da ekim vadeli doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 arttı.

Fransızlar enerji krizi nedeniyle talaşlı ısıtmaya yöneldi Enerji krizi nedeniyle Fransa tasarruf planları dışında çareler arıyor. Fransa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle halkın odun sobalarına yöneldiği ve talaş yakıtta talep patlaması yaşandığı aktarıldı.