Türkiye Gazetesi

GKRY’nin Doğu Akdeniz’de gerilimi artıracak hamlelerine bir yenisi eklendi ve Rum kesiminde yayımlanan Politis gazetesinin haberinde, Rum Savunma Bakanlığının, 2023 bütçesinde silahlanmaya 170 milyon avro ayıracağı kaydedildi. GKRY'nin silahlanma ile ilgili 2020'ye kadar ayırdığı bütçenin yıllık 100 milyon avroyu geçmediği anımsatılırken, 2021'de bunun 143 milyon avro, 2022'de ek bütçelerle 180 milyon avro olduğu ifade edildi.

Haberde, Rum Savunma Bakanlığının silahlanma ile ilgili mevcut sözleşmeleri sürdüreceği belirtilirken, yeni sözleşmelerin İHA, anti-dron sistemleri, modern hava savunma sistemi, tanksavar füze sistemi ve Airbus'tan 6 adet H145M tipi hafif saldırı helikopteri alımı ile ilgili olacağı bildirildi.

SAVAŞ HELİKOPTERİ ALACAK

Rum Meclis Savunma Komitesi, 21 Haziran'da Airbus'tan altı savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon avroluk ek ödeneği onaylamıştı. Helikopterlerin toplam maliyeti ise 140 milyon avro olacak. Savaş helikopterleri, GKRY ile Fransa arasında Ağustos 2020'de imzalanan askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde satın alınacak. GKRY'nin 10 yıllık süre zarfında toplamda 12 (6+6) savaş helikopteri satın alacağı da bildirilmişti. Rum Milli Muhafız Ordusunun elindeki Rus yapımı 11 adet Mi-35 tipi helikopter ise Sırbistan'a satılacak.

Ada'da bir tehlikeli adım daha: ABD GKRY ordusunu eğitecek! KKTC'den jet hızında tepki KKTC'nin varlığının yadsındığı Ada'da tehlikeli ilişkiler ağı örülüyor... Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan'la beraber AB'nin tam desteğini alan GKRY, ABD'yi de arkasına almış görünüyor. Amerikan yönetimi, geçtiğimiz günlerde Rum tarafına 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırmıştı. Karara Türkiye ve KKTC'den tepki en üst seviyeden verilirken ABD gerilim tetikleyecek adımlara bir yenisini ekledi. ABD şimdi de Rum askerlerini eğitecek. KKTC'den karara tepki gecikmedi.

GKRY Lideri Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki KKTC çağrısını hazmedemedi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ilişkin yaptığı açıklamayı yorumladı. Erdoğan'ın sözlerini sindiremeyen Anastasiadis, Türkiye'ye küstah suçlamalar yöneltti.