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AB PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu terör listesini güncelledi! Dünya The Base'i konuşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AB PKK ve DHKP-C&#039;nin de aralarında olduğu terör listesini güncelledi! Dünya The Base&#039;i konuşuyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu terör listesi AB tarafından güncellendi. AB'nin hamlesiyle, 'The Base' terör örgütleri listesine alındı.

Avrupa Birliği (AB), aralarında PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin bulunduğu terör listesine, ABD merkezli "The Base" isimli aşırı sağcı örgütü de ekledi.

AB TERÖRİSTLERİN LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlere finansal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımları öngören aralarında PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin bulunduğu listeye, aşırı sağcı "The Base" adlı örgütünü de dahil ettiği belirtildi.

Açıklamada, The Base'in 2018'de Rinaldo Nazzaro tarafından kurulduğu ve "terör eylemlerine karışan aşırı sağcı bir örgüt olduğu" bilgisi verildi.

ABD merkezli örgütün, AB üye ülkelerindeki fonlarının, mali varlıklarının ve ekonomik kaynaklarının dondurulmasına karar verildiği ve AB ülkelerinden, örgüte fon ile ekonomik kaynak sağlamasının yasaklandığı aktarıldı.

İlk kez 11 Eylül 2001'de ABD'de düzenlenen terör saldırılarından sonra oluşturulan listede, 22 örgüt ve 15 kişi yer alıyor.

AB Konseyi, 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine almıştı.

AB PKK ve DHKP-C'nin de aralarında olduğu terör listesini güncelledi! Dünya The Base'i konuşuyor - 1. Resim

THE BASE HANGİ ÜLKELERDE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GEÇİYOR?

The Base örgütü, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve ABD'nin "terör örgütü" listesinde yer alıyor.

Kanada'nın terör örgütleri listesinde "neo-Nazi” olarak nitelendirilen örgüt, ABD'de yoğun olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de faaliyet gösteriyor.

Örgütün 2020'de ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen bir mitingde saldırı düzenlemeyi planladığı ve Kuzey Amerika bölgesinde üyeleri için askeri eğitim kampları düzenlediği biliniyor.

"Beyaz üstünlüğünü" savunan örgütün 5 mensubu, geçen yıl Avrupa Polis Teşkilatınca (Europol) düzenlenen operasyonda, "internette şiddet yanlısı aşırılıkçı propaganda yaymak, yeni kişileri örgüte dahil etmek, 3D baskı yöntemiyle silah yapma kılavuzu paylaşmak gibi terörist faaliyetler" nedeniyle yakalanmıştı.

Europol, yapılan aramalarda bulunan silahların ele geçirildiğini ve örgütün "terör eylemi yapma hazırlığında olduğunu" bildirmişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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