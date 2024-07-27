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Abbas, TBMM’de hitap davetine cevap vermedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Abbas, TBMM’de hitap davetine cevap vermedi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de soykırım yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'de ayakta alkışlanmasından günler önce Türkiye'den önemli bir hamle geldi. Netanyahu ile eş zamanlı konuşması üzerine TBMM'ye davet edilen Filistin lideri Mahmud Abbas, Türkiye'nin davetine cevap vermedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresinde ayakta alkışlandığı konuşmasına karşı, Türkiye’den 15 gün önce önemli bir adım atıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Netanyahu’nun ABD kongresinde konuşacağı gün ve saatte Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın da TBMM Genel Kurulunda konuşması için, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’dan resmî davet gitti. Ancak, Abbas’dan cevap gelmedi. Bunun üzerine Türkiye, farklı kanallardan sözlü olarak da bu daveti Abbas’a iletti. Filistin tarafından ‘Bakıyoruz, değerlendiriyoruz’ şeklinde oyalama cevapları ile yine sonuç alınamadı. 

İsrail’e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesinde açılan davanın Türkiye adına takibini yapan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel de dün düzenlediği basın toplantısında, Kurtulmuş’un Abbas’a mektup yazarak Filistin halkının hak ve adalet mücadelesini bütün dünyaya güçlü şekilde duyurması için TBMM’de hitapta bulunmaya davet ettiğini hatırlattı. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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