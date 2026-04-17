ABD basını, Başkan Trump’ın İran ile savaşı sona erdirmek ve nükleer krizini çözmek için masaya koyduğu 'gizli planı' deşifre etti. Hürmüz’deki ablukanın maliyeti ve yaklaşan anketler nedeniyle Tahran’a 'taviz' vermeye hazır olduğu iddia edilen Trump’ın, perde arkasında Netanyahu’yu nasıl durdurduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşını bitirmek için her yolu deniyor. Lübnan’da ateşkese öncülük ederek Tahran’ın bir kozunu elinden alan Trump, şimdi nükleer pazarlıkta "taviz" iddialarıyla karşı karşıya.

ABD basınına sızan kulis bilgilerine göre artan maliyetler ve düşen anketler, Trump’ı Tahran’ın taleplerine daha yakın bir noktaya itti.

Las Vegas uçağına binmeden önce konuşan Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor, onlarla çok iyi anlaşıyoruz" diyerek ılımlı bir hava estirmişti. Ancak perde arkasındaki gerçekler daha karmaşık.

Trump, nükleer silahlara karşı "kırmızı çizgisini" koruduğunu söylese de, İran’ın uranyum zenginleştirmesine sivil amaçlarla izin verecek bir formüle artık daha sıcak bakıyor.

ABD basını Trump’ın İran’la anlaşmak için hazırladığı planı deşifre etti

NETANYAHU’YU DURDURDU, YOLU AÇTI

Politico'nun iddiasına göre geçen hafta İsrail’in Hizbullah operasyonlarını "ayrı bir çatışma" olarak gören Trump, ani bir kararla Netanyahu’yu bombardımanı durdurmaya zorladı.

İran’ın masadaki en büyük engelini kaldıran ABD Başkanı, aslında Tahran’a "anlaşmaya hazırım" mesajı göndermiş oldu.

Üst düzey bir Körfez yetkilisi, "Trump bu sorunun bitmesini o kadar çok istiyor ki, daha fazla uzlaşmaya razı olacaktır" değerlendirmesini paylaştı.

ABD basını Trump’ın İran’la anlaşmak için hazırladığı planı deşifre etti

NÜKLEER PAZARLIKTA "YIL" SAVAŞI

Ateşkes masasında duran en büyük pürüz ise uranyum zenginleştirmenin ne kadar süre durdurulacağı.

Beyaz Saray’ın gizli planında 20 yıllık bir moratoryum istenirken, İran’ın sadece 5 yıl önerdiği iddia edildi.

Trump daha sonra "20 yıllık bir sınır yok" diyerek, sürenin esnetebileceği yönünde yeşil ışık yaktı.

ABLUKA TRUMP’I DA VURUYOR

Hürmüz Boğazı’ndaki Amerikan ablukası İran’ı ekonomik olarak boğsa da, faturası ABD’ye de kesilmeye başladı.

10 bin Amerikan askeri operasyonun içinde, harcanan her füze Çin’e karşı caydırıcılığı zayıflatıyor.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Avrupa'nın "altı haftalık jet yakıtı kalmış olabileceğini" söylemişti.

Hürmüz’deki abluka uzadıkça artan akaryakıt maliyetleri, Beyaz Saray'ı oldukça zora sokuyor.

İRAN KOZLARI ELİNDE Mİ TUTUYOR?

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alex Stubb "Korkarım kozların çoğu İran’da" diyerek geçtiğimiz günlerde ilginç bir tespitte bulunmuştu. İran, ablukaya rağmen Çin’e petrol göndermeye devam ederek direnç gösteriyor.

Politico'ya konuşan uzmanlar, Trump’ın "rejim değişikliği" yerine, rejimi olduğu gibi bırakan ancak ekonomik olarak kontrol altına alan bir anlaşmaya razı olabileceğini öngörüyor.

