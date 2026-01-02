Karayipler’de yaşanan hareketlilik, Türk menşeli olduğu iddia edilen bir petrol tankerini küresel gündemin merkezine taşıdı. ABD donanmasının Venezuela açıklarında Bella 1 adlı tankeri takibe aldığı, operasyona özel birliklerin de dahil edilebileceği öne sürülürken, dünya basını gelişmeleri “Rusya devreye girdi” iddiasıyla aktardı.

ABD yönetimi, Venezuela açıklarında takip edilen Bella 1 adlı petrol tankerine yönelik geniş çaplı bir operasyon hazırlığında.

Washington, tankerin Türkiye merkezli bir şirkete ait olduğunu öne sürerken, gemiyle ilgili iddialar uluslararası bir krize dönüşmüş durumda.

ABD donanması Türk menşeli tankeri kovaladı! Dünya basını Rusya devreye girdi dedi: Karayipler’de neler oluyor

BEYAZ SARAY: “GÖLGE FİLONUN PARÇASI”

Beyaz Saray kaynaklarına göre Bella 1, ABD yaptırımlarını delmek için kullanılan ve Rusya, İran ve Venezuela petrolünü taşıdığı ileri sürülen “gölge filonun” bir unsuru olarak değerlendiriliyor. Tankerin İran petrolünü Hizbullah ve Husilere ulaştırdığı iddiası da dosyada yer alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, geminin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Kudüs Gücü ile bağlantılı olabileceğini ileri sürmüştü.

TÜRK ŞİRKETİ İDDİASI: LOUİS MARİNE DETAYI

Wall Street Journal ve ABD’li yetkililerin aktardığı bilgilere göre Bella 1’in, Türkiye merkezli Louis Marine Shipholding Enterprises adlı şirkete ait olduğu iddia ediliyor. Ancak şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberde, mürettebatın ABD Sahil Güvenliği’nin çağrılarına uymadığı ve gemiye çıkılmasına izin vermediği öne sürüldü.

Bella 1 adlı tankerin, ABD Hazine Bakanlığı’nın OFAC birimi tarafından İran’a yönelik yaptırım listesinde yer alan İstanbul merkezli Louis Marine Shipholding Enterprises S.A. adlı Türk şirkete ait olduğu öne sürülürken, bu iddiaya ilişkin dikkat çekici bir çelişki ortaya çıktı.

HaberDenizde.com’un hem Ticaret Bakanlığı hem de İstanbul Ticaret Odası kayıtları üzerinden yaptığı araştırmada, Türkiye genelinde bu isimle kayıtlı herhangi bir şirket bulunmadığı belirlendi. Bu durum, Washington’ın dile getirdiği şirket bağlantısına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

GEMİ İRAN’DAN GELDİ, AIS SİNYALİ KAPALI

Yetkililer, Bella 1’in İran’daki Rajaei Limanı’ndan çıkış yaptığını ve geminin son dört gündür AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) sinyalini kapalı şekilde seyrettiğini açıkladı.

TAKİP SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN HAMLE: RUS BAYRAĞI ÇİZİLDİ

ABD’li yetkililerin aktardığına göre tanker mürettebatı, ABD güçlerinden kaçarken geminin yan tarafına Rus bayrağı çizdi. Gemi iddialara göre Rusya’nın koruması altına girdi.

Washington ise geminin geçerli bir ulusal bayrağı bulunmadığını, bu nedenle uluslararası hukuka göre denetime açık olduğunu savundu.

ABD donanması Türk menşeli tankeri kovaladı! Dünya basını Rusya devreye girdi dedi: Karayipler’de neler oluyor

ÖZEL BİRLİKLER DEVREYE GİREBİLİR

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, ABD Sahil Güvenliği ve Amerikan ordusu özel eğitimli Denizcilik Özel Müdahale Ekibi’nin de dahil olacağı bir operasyon seçeneğini masada tutuyor.

Moskova’dan resmi bir açıklama gelmezken, Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD’nin tanker hamlelerini daha önce “korsanlık ve hırsızlık” olarak nitelendirmişti. Caracas yönetimi, taşınan petrolün Venezuela üretimi olduğunu savunuyor.

TRUMP’TAN TAM ABLUKA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Venezuela limanlarına yönelik “tam abluka” talimatı verdiği biliniyor. Bu kapsamda Karayipler’de son haftalarda çok sayıda tanker durduruldu, bazılarına el konuldu.

ABD ordusu bölgede uçak gemisi ve binlerce askerle varlığını artırmış durumda.

Haberle İlgili Daha Fazlası