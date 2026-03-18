Anadolu Ajansı
Bolu'da yangın! 4 ev ve 8 samanlık kül oldu
Bolu’nun Gerede ilçesinde, elektrik direğinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Alevlerin etkisiyle 3’ü boş 4 ev ile 8 samanlık kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Akçabey köyü Doğancılar Mahallesi'nde bir elektrik direğinden kaynaklandığı düşünülen yangında 4 ev ve 8 samanlık zarar gördü.
- Yangın, ilçeye bağlı Akçabey köyü Doğancılar Mahallesi'nde meydana geldi.
- Yangının elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
- Yangın sonucu 4 ev ve 8 samanlık kullanılamaz hale geldi.
- Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
- İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
İlçeye bağlı Akçabey köyü Doğancılar Mahallesi'nde bir evin önündeki elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler bitişikteki yapılara sıçradı.
EV VE SAMANLIKLAR YANDI
Yangın sebebi ile 4 ev ve 8 samanlığa alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, olayda 3'ünün boş olduğu öğrenilen 4 ev ile 8 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR