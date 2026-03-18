Bolu’nun Gerede ilçesinde, elektrik direğinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. Alevlerin etkisiyle 3’ü boş 4 ev ile 8 samanlık kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Akçabey köyü Doğancılar Mahallesi'nde bir evin önündeki elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler bitişikteki yapılara sıçradı.

EV VE SAMANLIKLAR YANDI

Yangın sebebi ile 4 ev ve 8 samanlığa alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, olayda 3'ünün boş olduğu öğrenilen 4 ev ile 8 samanlık kullanılamaz hale geldi.

