Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir binada yangın çıktı. Alevler binayı kaplarken yangında 7 kişi can verdi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bir itfaiye yetkilisi, yerel saatle 07.00 sularında başkent Yeni Delhi'deki Palam Metro İstasyonu yakınlarında bulunan bir bina için "yangın" ihbarı yapıldığını belirtti.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Yangını söndürmek ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için bölgeye yaklaşık 30 itfaiye aracının sevk edildiğini aktaran yetkililer, durumun daha sonra netleşeceğini ifade etti.

7 ÖLÜ, AĞIR YARALILAR VAR

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ve ağır yaralıların olduğunu, çok sayıda kişinin binada mahsur kaldığını ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yangının neden çıktığına dair bilgi paylaşılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası