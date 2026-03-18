Anadolu Ajansı
Hindistan'da yangın felaketi! 7 ölü, ağır yaralı ve mahsur kalanlar var
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir binada yangın çıktı. Alevler binayı kaplarken yangında 7 kişi can verdi.
Dünya 55 dk önce
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Palam Metro İstasyonu yakınlarında bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi mahsur kaldı.
- Haber, Hindustan Times gazetesine dayanmaktadır.
- Yangın ihbarı yerel saatle 07.00 sularında yapılmıştır.
- Olay yerine yaklaşık 30 itfaiye aracı sevk edilmiştir.
- İlk belirlemelere göre 7 kişi ölmüş ve ağır yaralılar bulunmaktadır.
- Çok sayıda kişi binada mahsur kalmıştır.
- Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bir itfaiye yetkilisi, yerel saatle 07.00 sularında başkent Yeni Delhi'deki Palam Metro İstasyonu yakınlarında bulunan bir bina için "yangın" ihbarı yapıldığını belirtti.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
ABD'de Hava Kuvvetleri üssüne silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var
ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ
Yangını söndürmek ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için bölgeye yaklaşık 30 itfaiye aracının sevk edildiğini aktaran yetkililer, durumun daha sonra netleşeceğini ifade etti.
7 ÖLÜ, AĞIR YARALILAR VAR
Yetkililer, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ve ağır yaralıların olduğunu, çok sayıda kişinin binada mahsur kaldığını ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Yangının neden çıktığına dair bilgi paylaşılmadı.
