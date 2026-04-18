ABD ile İran arasındaki ateşkes sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Habere göre, üst düzey bir ABD’li yetkili, İran ile yürütülen müzakerelerde kısa süre içinde ilerleme sağlanamaması durumunda, çatışmaların önümüzdeki günlerde yeniden başlayabileceğini söyledi.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

Axios’un iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da yer alan Durum Odası’nda üst düzey isimlerle kritik bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Toplantıda İran ile yürütülen müzakereler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin ele alındığı iddia edildi.

Toplantıya ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine gibi üst düzey isimlerin katıldığı belirtildi.

Beyaz Saray ise toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

"İRAN'IN HÜRMÜZ'Ü YENİDEN KAPATMASININ SEBEBİ URANYUM"

Ayrıca müzakerelere yakın ABD’li kaynaklar, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Kaynaklar, İran’ın ABD ile yürürlükteki ateşkes sona erene kadar boğazı açık tutma kararından geri adım atmasının, tarafların İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve stokları konusunda uzlaşamamasından kaynaklandığını belirtti.

Trump yaptığı son açıklamada, "Boğazı tekrar kapatmak istediler, biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi. İran, ABD’ye şantaj yapamaz. Aslında artık birçok gemi Texas’a geliyor. Louisiana’ya gemiler geliyor. Buna alıştılar ve belki de bunu yapmaya devam ederler. Oldukça iyi sonuç verdi" demişti.

Görüşmelerin çok iyi gittiğini vurgulayan Trump, "Göreceğiz. Günün sonunda bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz ve sert bir duruş sergiliyoruz. Çok insan öldürdüler" ifadelerini kullanmıştı.

