İran Devrim Muhafızları Ordusu, ateşkes şartlarının ihlal edildiğini savunarak ABD’nin deniz ablukasını kaldırmaması nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın abluka kaldırılana kadar kapatılacağını açıkladı.

Son dakika haberi: İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Ateşkes şartlarına ilişkin taahhütlerin ihlal edilmesinin ardından ABD, İran’a ait gemi ve limanlara yönelik deniz ablukasını kaldırmadı. Bu nedenle Hürmüz Boğazı, bugünden itibaren akşam saatlerinden başlayarak abluka kaldırılıncaya kadar kapatılacaktır" denildi.

"ABD'NİN TERÖRİST BAŞKANI..."

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, "ABD’nin terörist başkanının Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ne ilişkin açıklamalarının hiçbir geçerliliği yoktur" ifadesi yer aldı.

