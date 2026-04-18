Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılmasının ardından Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Tahran ile görüşmelerin 'çok iyi gittiğini' belirterek, "İran bize şantaj yapamaz." ifadelerinde bulundu.

Oval Ofis'te sağlık sektörü ve ilaçlarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına ilişkin sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, Tahran ile görüşmelerin 'çok iyi gittiğini' belirterek, "İran bize şantaj yapamaz." ifadelerinde bulundu. Trump, sözlerine gün sonuna kadar bazı bilgilere sahip olacağını da ekledi.

Hürmüz'ün kapatılmasının ardından Trump'tan ilk açıklama: Bize şantaj yapamazlar

HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN KAPATILDI

İran-ABD arasında tansiyon yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Daha önceki müzakerelerde varılan anlaşmaların ardından İran, iyi niyetle sınırlı sayıda petrol tankerinin ve ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan kontrollü bir şekilde geçmesine izin vermeyi kabul etmişti. Ne yazık ki defalarca sözlerini tutmamalarıyla bilinen ABD'liler, sözde abluka bahanesiyle korsanlık ve hırsızlığa devam ediyor. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü eski haline döndürüldü ve bu stratejik boğaz, İran Silahlı Kuvvetlerinin sıkıyönetimi ve kontrolü altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

HÜRMÜZ'DEN GEÇMEYE ÇALIŞAN GEMİLERE ATEŞ AÇILDI

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatmasının ardından tansiyon bir kez daha yükseldi. İngiliz Reuters haber ajansının 3 deniz güvenliği ve nakliye kaynağına dayandırdığı haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan en az 2 ticari gemiye ateş açtı.

"YENİ YENİLGİLERİN ACISINI TATTIRMAYA HAZIRIZ"

Hürmüz'ün kapanmasının ardından açıklamalarda bulunan İran dini lideri Mücteba Hamaney, "Ordumuzun insansız hava araçları, ABD ve siyonist hedeflere etkili şekilde müdahale ederken, cesur donanmamız da düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır" ifadelerinde bulundu.

