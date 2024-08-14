ABD ordusunda 'gizli belge' skandalı! İddiaları kabul edip her şeyi itiraf etti

42 BİN DOLAR KAZANÇ SAĞLADI

Savcılar, Schultz'un Haziran 2022'den beri ABD'nin hassas askeri bilgilerini içeren belgeleri Çin'e satarak yaklaşık 42 bin dolar kazandığını açıkladı.

Schultz'a Mart ayında yöneltilen suçlamalar arasında ulusal savunma bilgilerini ifşa etme komplosu, lisanssız savunma malzemeleri ihraç etme ve kamu görevlisine rüşvet verme yer alıyor.

BİRÇOK HASSAS BİLGİYİ ELE GEÇİRDİ

Mahkeme belgeleri, Schultz'un Ukrayna savaşından ordunun çıkardığı dersler, Tayvan'ın olası savunma planları, Çin'in askeri taktikleri hakkında istihbarat ve ABD'nin askeri uydu yetenekleri gibi hassas bilgiler sağladığını ortaya koydu.

FBI İdari Müdür Yardımcısı Robert Wells, "Çin gibi hükümetler askeri personelimize ve ulusal güvenlik bilgilerimize saldırgan bir şekilde saldırıyor. Biz de bu bilgilerin düşmanca davranan yabancı hükümetlerden korunmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Schultz'un cezasının 23 Ocak 2025'te açıklanması bekleniyor.