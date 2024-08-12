Pentagon'da Gökhan Gün alarmı! Çok gizli belgeleri 'alışveriş poşetinde' kaçırdı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da çalışan Türk ve ABD vatandaşı Gökhan Gün, 'çok gizli devlet sırlarını dışarıya çıkardığı' iddiasıyla tutuklandı. Gün'ün ABD’de çok sayıda evi olduğu belirtilirken, salı günü hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da sözleşmeli olarak çalışan elektrik mühendisi Gökhan Gün, Meksika uçağına binerken FBI ajanları tarafından gözaltına alındı. Türk vatandaşlığının yanı sıra ABD pasaportu da bulunan ve çifte vatandaş olan Gün'ün, ABD Hava Kuvvetleri için çalıştığı sırada gizli kodlu yüzlerce sayfalık belgenin çıktısını aldığı iddia edildi.

Gözaltına alınan Gün, çalıştığı Pentagon’dan çok gizli devlet sırlarını dışarıya çıkardığı iddiasıyla tutuklandı. Türkiye doğumlu elektrik mühendisi, ABD ulusal savunma sırlarını yasa dışı yollardan elde etmek ve saklamakla suçlanıyor. ABD’de çok sayıda evi olduğu belirtilirken Gün, salı günü hakim karşısına çıkacak.

BELGELERİ ALIŞVERİŞ POŞETİNDE KAÇIRDI

Takvim'in haberine göre; Virginia eyaletinde hakkında açılan soruşturmada yer alan bilgilere göre Gün, gizli olmayan bilgilerle birlikte çok gizli ağ üzerinden gelen bir takım dokümanın baskısını aldı. New York Times ve Washintgton Post ise Gün'ün evinde tomarlar halinde belgeye ulaşıldığına dair haber yaptı.

Müfettişler, 2021 yılında Amerikan vatandaşı olan Gün'ün neden bu kadar çok belge biriktirdiğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili bilgi veren bir emniyet yetkilisine göre, Gün bu belgeleri plastik alışveriş poşetlerine sarılmış tomarlar halinde ofisinden dışarıya çıkardı.

3 BİN 400 SAYFA BELGE BASMIŞ

Yapılan aramada Gün'ün 'balık tutmak amacıyla' gideceğini söylediği Meksika seyahati için hazırladığı bavullarının arasında, üzerinde 'çok gizli' ibaresi bulunan bir belge ve güvenlik izinlerinin bir listesini içeren siyah bir sırt çantası bulundu.

Müfettişler, Gökhan Gün'ün Hava Kuvvetleri'nde işe başladığı 2023 yılının ortalarından bu yana, çoğu iş gününün sonuna doğru olmak üzere toplamda yaklaşık 3 bin 400 sayfa tutan 256 belge bastığını belirtiyorlar.

82 SAYFADA 'ÇOK GİZLİ' İBARESİ VAR

Gün'ün sadece bu haftanın başlarında 406 sayfadan fazla belge bastığı ve bunların 82'sinin çok gizli ibareli olduğu belirtiliyor. Gökhan Gün'ün hakkındaki suçlamalarla ilgili olarak Salı günü hakim karşısına çıkacağı o zamana kadar da gözaltında tutulmaya devam edileceği açıklandı.

Gün'ün Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'ya toplamda 15 seyahat gerçekleştirdiği bildirildi.

NE KADAR CEZA ALACAK?

Çifte vatandaş Gün, suçlu bulunması halinde en fazla beş yıl hapis ve 250.000 dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak Virginia Doğu Bölgesi savcıları daha fazla suçlamada bulunursa veya iddianame düzenlerse bu durum değişebileceği iddia edildi.