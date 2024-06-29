ABD Polonya'ya ilk kez tank ve zırhlı araç sevk etti

3. Dünya Savaşı ihtimali tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Putin Orta ve kısa menzilli füze üreteceğini duyururken, ABD ise ilk kez Polonya'ya tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi.

Tüm dünya 3. Dünya Savaşı ihtimalini konuşuyor. ABD'nin Güney Kore'ye uçak gemisi gönderdi, Rusya Kuzey Kore ile askeri işbirliğine imza attı. ABD'nin Avrupa'ya orta ve kısa menzilli yerleştirmesine karşılık, Putin de üretime hız vereceğini duyurdu. Son hamle ise ABD'den geldi. ABD, ilk kez Polonya'ya tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi.

POLONYA'YA İLK TANK VE ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI

ABD, NATO'nun doğu sınırlarını güçlendirme planı çerçevesinde Polonya'nın Powidz kasabasındaki depolama tesisine ilk tank ve zırhlı araç sevkiyatını gerçekleştirdi.

"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 14 M1 Abram tankı ile bir M88 zırhlı aracın dün demir yoluyla Powidz'deki üsse sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, 405. Ordu Saha Destek Tugayınca idare edilecek Powidz'deki tesisin, "NATO'nun 30 yılı aşkın süredir kurmuş olduğu en önemli tesislerden biri olacağı" kaydedildi.

Gelecek yıl tam olarak faaliyete geçecek, Ukrayna sınırından yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki tesise, toplamda 85 tank, 190 zırhlı araç, 35 topçu silahı ile çeşitli mühimmat depolanacak.

SAVAŞ İÇİN GEREKLİ SEVKİYAT SÜRESİ KISALIYOR

Tugay komutanı Albay Ernest Lane II, yaptığı açıklamada, tesisin, NATO'nun operasyonel kabiliyetini güçlendireceğini belirterek, "Stratejik konumu, bize ulaşımda birden fazla seçeneğin yanı sıra sevkiyat konusunda farklı tercihler sağlıyor." ifadesini kullandı.

Depolama tesisleri sayesinde, savaş, tatbikat veya eğitimler için gerekli tank, zırhlı araç ve mühimmatın sevkiyat süresinin 60 günden bir haftanın altına düşürülmesi amaçlanıyor.