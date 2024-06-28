3. Dünya savaşının ayak sesleri... Putin ABD'ye karşı yeni hamlesini duyurdu

Tüm dünya 3. Dünya Savaşı ihtimalini konuşuyor. ABD'nin Güney Kore'ye uçak gemisi gönderdi, Putin, Kuzey Kore ile askeri işbirliğine imza attı. 3. Dünya savaşının ayak sesleri yavaş yavaş duyulurken Putin'den ABD'ye karşı yeni hamle geldi. ABD'nin Avrupa'ya Orta ve kısa menzilli yerleştirdiğini söyleyen Putin, "Üretimine başlamalıyız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın III. Dünya Savaşı’yla ilgili sözleri kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. TSK, "Savaşa hazırız" mesajı verirken Rusya ve ABD'den peş peşe hamleler geliyor.

ABD'nin Güney Kore'ye uçak gemisi göndermesinin ardından Kuzey Kore de bu ay başında ülkelerine ziyaret gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin'e askeri personel gönderme sözü verdi. Putin ise bugün ABD'ye karşı yeni hamlesini duyurdu.

ABD AVRUPA'YA FÜZE KONUŞLANDIRDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ABD’nin bahane üreterek Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatan Putin, “Bildiğiniz gibi birkaç yıl önce ABD, çeşitli bahanelerle bu anlaşmadan çekilerek bu türdeki füzeleri üreteceğini duyurdu” dedi.

Buna karşılık olarak kendilerinin bu füze sistemlerini üretmeyeceğine dair açıklamalar yaptığını belirten Putin, “2019’da bu füzeleri üretmeyeceğimizi, ABD bu sistemleri dünyanın belirli bir bölgesine konuşlandırıncaya kadar konuşlandırmayacağımızı duyurmuştuk. ABD’nin bu füze sistemlerini üretmekle kalmayıp, bunları tatbikat için Avrupa'ya, Danimarka'ya getirdiğini biliyoruz. Yakın zamanda Filipinler'de oldukları açıklandı” ifadelerini kullandı.

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"NEREYE KONUŞLANDIRACAĞIMIZA KARAR VERMEMİZ GEREKİYOR'

Ancak ABD’nin bu girişimlerine karşı kendilerinin de cevap vermesi gerektiğine işaret eden Putin, “Her halükarda buna tepki vermemiz ve bundan sonra bu yönde ne yapmamız gerektiğine dair kararlar almamız gerekiyor. Görünüşe göre, bu saldırı sistemlerini üretmeye başlamamız ve daha sonra fiili duruma göre güvenliğimizi sağlamak için bunları nereye konuşlandıracağımıza karar vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Putin ilk açıklamalarının ardından konuyla ilgili Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a fikirlerini sordu ve görüşme kapalı oturum ile devam etti.