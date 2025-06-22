ABD vurdu: Herzog, Trump'a methiyeler dizdi! İran'a saldırı ilişkilerini pekiştirdi

İsrail - İran savaşına ABD de dahil oldu.

Savaş uçakları İran'ın nükleer tesislerine bomba yağdırdı. ABD, saldırılarda dünyanın en pahalı askeri uçağını kullanmaktan çekinmedi.

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İran'da büyük tahribata yol açan saldırının başrollerinden İsrail ve ABD'nin ilişkilerindeki gelişmeler de dikkat çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD Başkanı Trump'a "cesur" sözleriyle methiyeler dizdi.

İran'a yönelik saldırını başarısından bahseden Herzog, Netanyahu ve Trump'a yönelik şu sözleri kullandı:

ABD Başkanı Trump'ın dün gece ABD'Anin İran'a yönelik saldırısının ardından yaptığı tarihi açıklama, ABD ile aramızdaki derin ve cesur ittifakın ve hem İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı liderliğindeki liderlik düzeyinde hem de ülkelerimizin askeri ve güvenlik sistemleri düzeyinde ülkeler arasındaki olumlu ve kritik işbirliğinin bir kez daha kanıtıdır.

Bu başarısından dolayı Netanyahu'ya, güvenlik güçlerinin komutanlarına ve her bir noktada görev yapan güçlere en içten tebriklerimi ilettim.

Önümüzdeki günler hassas, karmaşık ve zorlu olabilir ve İsrail vatandaşlarını, İç Cephe Komutanlığı'nın hayat kurtarıcı talimatlarına uymaya ve bugüne kadar yaptıkları gibi sorumluluk ve dayanıklılık göstermeye devam etmeye çağırıyorum.