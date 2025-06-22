ABD vurdu: Herzog, Trump'a methiyeler dizdi! İran'a saldırı ilişkilerini pekiştirdi
İsrail - İran savaşına ABD de dahil oldu. ABD, saldırılarda dünyanın en pahalı askeri uçağını kullanmaktan çekinmedi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD Başkanı Trump'a "cesur" sözleriyle methiyeler dizdi.
İsrail - İran savaşına ABD de dahil oldu.
Savaş uçakları İran'ın nükleer tesislerine bomba yağdırdı. ABD, saldırılarda dünyanın en pahalı askeri uçağını kullanmaktan çekinmedi.
İran'da büyük tahribata yol açan saldırının başrollerinden İsrail ve ABD'nin ilişkilerindeki gelişmeler de dikkat çekti.
HERZOG'DAN TRUMP'A : CESUR
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD Başkanı Trump'a "cesur" sözleriyle methiyeler dizdi.
İran'a yönelik saldırını başarısından bahseden Herzog, Netanyahu ve Trump'a yönelik şu sözleri kullandı:
ABD Başkanı Trump'ın dün gece ABD'Anin İran'a yönelik saldırısının ardından yaptığı tarihi açıklama, ABD ile aramızdaki derin ve cesur ittifakın ve hem İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı liderliğindeki liderlik düzeyinde hem de ülkelerimizin askeri ve güvenlik sistemleri düzeyinde ülkeler arasındaki olumlu ve kritik işbirliğinin bir kez daha kanıtıdır.
Bu başarısından dolayı Netanyahu'ya, güvenlik güçlerinin komutanlarına ve her bir noktada görev yapan güçlere en içten tebriklerimi ilettim.
Önümüzdeki günler hassas, karmaşık ve zorlu olabilir ve İsrail vatandaşlarını, İç Cephe Komutanlığı'nın hayat kurtarıcı talimatlarına uymaya ve bugüne kadar yaptıkları gibi sorumluluk ve dayanıklılık göstermeye devam etmeye çağırıyorum.
İSRAİL-İRAN SAVAŞI
İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.
İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.