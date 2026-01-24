Türk kökenli polis Ali Hammutoğlu, New York Metro ağında yönetici koltuğuna oturan ilk Türk oldu.

Türk kökenli polis memuru Ali Hammutoğlu, teğmen rütbesine yükselerek ABD'nin en büyük polis teşkilatlarından New York Polis Departmanı'na (NYPD) bağlı New York Metro ağında yönetici pozisyonuna getirilen ilk Türk oldu.

ABD'nin en büyük polis teşkilatlarından biri olan New York Polis Departmanı'nda (NYPD) Türk toplumu adına bir ilk yaşandı.

NEW YORK'A UZANAN YOLCULUK

Ali Hammutoğlu, 1997 yılında ABD'ye geldi. 2005 yılında New York Polis Departmanı saflarına katıldı. Göreve polis memuru olarak başladı. Beş yıl sonra toplum polisi olarak Community Affairs biriminde görev aldı. Ardından Internal Affairs Bureau bünyesinde dedektiflik yaptı. Terfi sınavlarını geçerek önce Sergeant, ardından Lieutenant rütbesine yükseldi.

Hammutoğlu, "Şu an New York metrosunda yönetim sorumluluğu taşıyan bir pozisyondayım" dedi.

Hammutoğlu, Queens bölgesinde yer alan metro hattında akşam vardiyasından sorumlu yönetici olarak görev yapıyor. Kendisine bağlı çavuşlar, polis memurları ve dedektiflerle birlikte tren istasyonlarının güvenliğini sağlıyor. Görev alanı tüm New York metrosunu değil, bölgesel kesitleri kapsıyor.

ABD’de bir ilk: New York’ta Türk polise kritik görev

Teğmen Hammutoğlu, polislik serüvenine ilişkin verdiği röportajda, "İsmim Ali Hammutoğlu. NYPD'de teğmen olarak görev yapıyorum. 1997 senesinde ABD'ye geldim. Bir süre sonra 2005 senesinde polis teşkilatına katıldım. Polis memuru olarak göreve başladım. Yaklaşık beş sene sonra toplum polisi, ‘Community Affairs' bölümüne geçtim. Orada da belli bir süre çalıştıktan sonra ‘Internal Affairs Bureau' yani teftiş kurulunda dedektif olarak görev yaptım. Ardından terfi sınavlarına girdim. Çavuş dedikleri ‘Sergeant' rütbesine çıktım. Ondan sonra bir terfi sınavı daha alıp ‘Lieutenant' dedikleri teğmen rütbesine yükseldim. Ve şu an bulunduğumuz mekanda çalışıyorum" şeklinde değerlendirmede bulundu.

ABD’de bir ilk: New York’ta Türk polise kritik görev

NYPD MÜSLÜMAN POLİSLER DERNEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

2005 yılında 15 kişilik bir grupla yola çıkan Hammutoğlu, farklı ülkelerden gelen Müslüman polislerle birlikte NYPD Müslüman Polisler Derneği'nin kurulmasına öncülük etti.

Türkler, Pakistanlılar, Arap ülkelerinden gelen polislerin bir araya gelmesiyle kurulan dernek, yıllar içinde büyüdü. Bugün üye sayısı 3 bin 500'e ulaştı. Hammutoğlu, dernekte başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

ABD’de bir ilk: New York’ta Türk polise kritik görev

ABD'DE RAMAZAN AYI İÇİN DİKKAT ÇEKEN ETKİNLİK

New York'ta ilk kez gerçekleştirilen Hilal Yakma Ramazan etkinliği de derneğin faaliyetleri arasında yer aldı. Hammutoğlu, bu etkinliğin Müslüman olmayan topluma Ramazan'ın başlangıcını tanıtmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Etkinliğe Hristiyan ve Yahudi topluluklardan da katılım oldu.

NYPD TARİHİNDE BİR İLK: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İFTAR

2010 yılında başlayan iftar organizasyonları, 2019 yılında New York Polis Departmanı tarihinde bir ilke sahne oldu. NYPD Emniyet Genel Müdürlüğü binasında ilk kez iftar yapıldı. Salonda ezan okundu, Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. O tarihten bu yana her yıl aynı mekanda düzenlenen iftarlara yaklaşık 800 kişi katılıyor. Etkinliklere belediye başkanı, emniyet genel müdürü ve üst düzey yetkililer de katılım sağlıyor.

ABD’de bir ilk: New York’ta Türk polise kritik görev

ABD'DEKİ TÜRK GENÇLERE ÇAĞRI

Ali Hammutoğlu, ABD'de yaşayan Türk gençlere polislik mesleğini önerdi. NYPD'nin kültür merkezleri ve alışveriş noktalarında tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü aktaran Hammutoğlu, Türk polis sayısının yıllar içinde 15-20 seviyesinden yaklaşık 100'e çıktığını söyledi:

"Biz bu konuda aslında bayağı etkinliklerimiz oldu, bir dernek olarak yaptık. NYPD'nin kendine has bir de bir bölümü var. Belirli kültür merkezlerini yahut da işte alışveriş merkezlerine gidip gençleri teşvik etmek adına broşürler dağıtıyorlar. Ben bunu toplum polisliğinde çalıştığım zaman da yaptım. Hem o konuda hem de değişik konularda broşürler falan dağıttık halka. Biz tabii daha çok Türk görmek istiyoruz. Yani ben bu göreve başladığım zaman herhalde bir 15-20 Türk ya var ya yoktuk. Şu an bildiğim kadarıyla 100 kişi falan var. Bu tabii bir de ABD'de bulunan Türk toplumunun aslında sayısının az olmasından da kaynaklanıyor. Fakat görev olarak güzel, tavsiye ederim" diye konuştu.

ABD’de bir ilk: New York’ta Türk polise kritik görev

NYPD'YE BAŞVURU ŞARTLARI

NYPD'ye başvurmak isteyen adayların ABD vatandaşı olması gerekiyor. Üniversiteden en az 24 kredi alınması yeterli kabul ediliyor. İngilizce okuma, yazma ve konuşma şartı aranıyor.

Yazılı sınavın ardından fiziksel ve sağlık taramaları yapılıyor. Akademi eğitimi 6 ay sürüyor. Sonrasında iki yıllık uygulamalı eğitim dönemi bulunuyor. Yazılı sınav için yaş sınırı 35 olarak uygulanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası