ABD’de federal hükümet kapanma noktasına geldi. Minnesota’da ICE müdahalesi sırasında bir sivilin hayatını kaybetmesinin ardından Senato Demokratları, İç Güvenlik Bakanlığı’nı (DHS) finanse eden bütçe paketine açıkça “hayır” dedi. Gerekli oy sayısının sağlanamaması halinde, Washington’da Cuma günü itibarıyla hükümetin resmen kapanacak.

ABD’de Minnesota’daki ICE kurşunu, Washington’da bütçe masasını devirdi.

Minneapolis’te yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin vurularak hayatını kaybetmesinin ardından Senato Demokratları, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) finansmanını taşıyan bütçe paketine kapıyı kapattı. Federal hükümet için “kapanma” ihtimali, ABD’de yeniden en sıcak senaryo haline geldi.

WASHİNGTON NASIL KARIŞTI?

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis’te protestolar sırasında ICE ve Sınır Devriye unsurlarının müdahalesiyle yaşanan ölümcül silahlı saldırı, Kongre’deki bütçe takvimini kilitledi. 24 Ocak 2026’da 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti’nin vurularak hayatını kaybetmesi sonrası, Senato’daki dengeleri değiştirdi

SCHUMER’DEN NET MESAJ: DHS DAHİL OLURSA OY YOK

Senato'da Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer Minnesota’daki olayın ardından Demokratların, DHS finansmanı pakete eklenirse ödenek tasarılarının ilerlemesi için oy vermeyeceğini söyledi.

Schumer, "Minnesota’da olanlar korkunç ve hiçbir Amerikan şehrinde kabul edilemez" yorumunu yaptı

SENATO TAKVİMİ SIKIŞTI: İLK OYLAMA ÇARŞAMBAYA KALIYOR

Kongre takviminde zaman daraldı. Hükümetin Cuma günü kapanacağı bilgisi verilirken, ilk Senato usul oylaması Çarşamba gününe kadar yapılmayacak.

TEMSİLCİLER MECLİSİ TATİLDE, DEĞİŞİKLİK İÇİN ONAY ŞARTI

Temsilciler Meclisi’nin tatilde olması, süreçteki tıkanmayı daha da büyüttü. Tasarıda değişiklik yapılması için Temsilciler Meclisi’nin onayı gerekiyor.

"ICE FİNANSMANI ENGELLENSİN" ÇAĞRISI

New York Demokrat Parti Milletvekili Alexandria Ocasio-Cortez, silahlı saldırı sonrası sosyal medya paylaşımında “Senato Demokratları bu hafta ICE’nin finansmanını engellemelidir. Bunu durdurabiliriz ve durdurmalıyız” dedi.

DHS TASARISI: ICE VE CBP ÖDENEKLERİ AYNI PAKETTE

Görüşülmesi beklenen harcama paketinde, ICE ve ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi (CBP) için ödenekleri içeren DHS’nin yıllık finansman tasarısı yer alıyor. Tasarının, ICE ve CBP ajanlarına gerilimi azaltma eğitimi, gözaltı tesislerine daha fazla denetim ve harcama kısıtları getireceği aktarıldı.

"PARTİMİ TATMİN ETMEYECEK" SÖZÜYLE GELEN TASARI SENATO’YA GELDİ

DHS ödenek tasarısı 20 Ocak’ta duyurulduğunda, iki ana Demokrat müzakereciden birinin bunun parti içini tatmin etmeyeceğini söylediği hatırlatıldı. Temsilciler Meclisi üyesi Rosa DeLauro, 7 Ocak’ta yaşanan Renee Nicole Macklin Good olayının ardından, “ICE’ye fon sağlayan herhangi bir tasarıdan memnun olmayabileceklerini” ifadesini kullandı.

SENATO’DA 60 OY BARAJI, DEMOKRATLARDAN “HAYIR” DALGASI

Tasarının Senato’dan geçmesi için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçiler 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde tutarken, Demokratlar 47 sandalyeye sahip.

Ayrıca İki sandalye de Demokratlarla birlikte hareket eden bağımsız senatörlere ait.

Minnesota’daki saldırı sonrası Hawaii Senatörü Brian Schatz, DHS finansmanına “hayır” oyu vereceğini duyurdu. Virginia Senatörü Mark Warner da aynı yönde karar aldı. Schatz, “ICE’nin hesap verebilirliğini sağlamak için daha fazla kontrol önlemi alınana kadar DHS’ye fon sağlanmasına karşı oy kullanacağım” dedi.

BEYAZ SARAY’A KADAR ULAŞTI: BU BİR SORUN

Kapanma endişesinin Beyaz Saray’a da taşındığı aktarılırken, Trump’ın bir danışmanı “Hiçbir Demokrat, İç Güvenlik Bakanlığı’nın finansmanını olduğu gibi oylayamaz. Bu bir sorun” dedi.

MİNNESOTA’DA İKİ ÖLÜM: RENEE GOOD VE ALEX PRETTİ

Minneapolis’te 7 Ocak’ta 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’un, bir ICE ajanının müdahalesi sırasında aracında silahla öldürülmesi sonrası gerilim yükselmişti. 24 Ocak’taki Alex Pretti ölümüyle birlikte, üç haftadan kısa sürede iki Minnesota sakininin federal ajanlar tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Minnesota’da yerel yetkililer, olayla ilgili delillerin korunması için adım atıldığını aktarırken, federal bir yargıcın geçici kısıtlama kararı verdiği, duruşmanın Pazartesi günü yapılacağı bilgisi yer aldı. Yerel makamların, federal yetkililerin delilleri yok etmesini veya değiştirmesini engellemeye dönük başvuru yaptığı anlatıldı.

