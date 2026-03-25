ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Harvard Üniversitesi’nde katıldığı konferansta Gazze’deki soykırıma dair çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD’nin ateşkes için yavaş hareket ettiğini kabul eden Blinken, Biden yönetiminin İsrail politikasını ve bölgedeki "kan kokusu" bekleyen aktörleri açık açık anlattı. ABD iç siyasetinde ise Gavin Newsom ve Ruben Gallego gibi güçlü Demokratlar, İsrail lobisi AIPAC’ten bağış almayacaklarını ilan etti.

ABD dış politikasının eski kilit ismi Antony Blinken, mezun olduğu Harvard Siyaset Enstitüsü’nde öğrencilerin protestoları eşliğinde kürsüye çıktı.

İsrail tarafından benimsenen politikalar hakkında konuşan Blinken, ABD'nin Gazze'de ateşkesi sağlamak için hantal kaldığından bahsetti.

Ölen çocukların isimleri okunurken Blinken "Bu mirasla yaşayacağım" dedi.

"GAZZE'DE ÇOCUK ÖLÜMLERİNİ ENGELLEYEBİLİR MİYDİK? BELKİ EVET!"

Öğrencinin "Bu sizin mirasınız, binlerce çocuğun ölümünü nasıl açıklıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Blinken, "Kısa cevap: Belki evet, bu acılar önlenebilirdi. Bu, hayatım boyunca boğuşacağım bir konu" dedi.

İSRAİL’İ SİLAHLANDIRMA KARARINI SAVUNDU

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı, ayrıca savaş boyunca İsrail’e silah akışını kesmeme kararının arkasında durdu. Silahları kesmenin bir seçenek olduğunu ancak bunun kısa vadede sonuçları değiştirmeyeceğine inandığını dile getiren Blinken şunu dedi:

"Silahları kesmek bir seçenekti ama İsrail toplumundaki travma o kadar derindi ki, biz ne yaparsak yapalım onlar bildiğini okumaya devam edecekti. Silahları kesmek kısa vadede hiçbir şeyi değiştirmezdi. Kan kokusu alınca, kelimenin tam anlamıyla tüm bu diğer ülkeler İran gibi Hizbullah, Suriye, Husiler, İran yanlısı milis grupları hem bize, hem de özellikle İsrail’e karşı harekete geçmeye hazırdı."

"İRAN'DA FIRSATI KAÇIRDIK"

İran ile yeni bir nükleer anlaşma sağlanamamasını "kaçırılmış bir fırsat" olarak nitelendiren Blinken, mevcut yönetimin İran politikasını da eleştirdi:

"Planlarımızı ne halkımıza anlatabildik ne de diğer ülkeleri ikna edebildik." Ukrayna konusunda ise Putin’in stratejik bir hata yaptığını savunan Blinken, Rus liderin engellemeye çalıştığı her şeyi bizzat kendi elleriyle hızlandırdığına değindi.

"NETANYAHU'YU UYARDIM: HERKESİ KAYBEDİYORSUNUZ"

Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı özel görüşmedeki uyarısını da kamuoyuyla paylaştı.

Gazze'deki operasyonların ABD'de nesiller arası bir siyasi kopuşa yol açtığını belirten Blinken şunu dedi:

"Demokrat Parti'yi kaybetmeyi umursamıyor olabilirsiniz, ama inanın bana, genç Cumhuriyetçileri de kaybedeceksiniz. Genç evanjelikleri de kaybedeceksiniz. Bu nesiller arası bir mesele." Blinken,

Orta Doğu sorununda tüm tarafların aynı anda hem haklı hem de hatalı olduğunu ileri sürerek sözlerini tamamladı.

SULLİVAN: İSRAİL İRAN’I PARÇALAMAK İSTİYOR

ABD ve İsrail arasındaki stratejik ayrışma, en üst düzey isimlerin açıklamalarıyla gün yüzüne çıkıyor. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail’in mevcut hükümet altındaki nihai hedefinin İran’ı parçalamak ve kaos çıkarmak olduğunu canlı yayında anlattı:

"İsrail'in bu özel hükümet altında yapmak istediği şey sadece İran'ı parçalamak, kaosa neden olmak. Çünkü onların bakış açısından, parçalanmış bir İran İsrail için daha az bir tehdit oluşturuyor." Sullivan, bu yaklaşımın İsrail’in güvenlik doktriniyle uyumlu olduğunu ancak riskler taşıdığını iletti.

Washington’ın bu plana neden mesafeli durduğunu detaylandıran Sullivan, parçalanmış bir İran’ın dünya ekonomisi ve demografik yapısı için büyük bir tehlike arz ettiğinden bahsetti:

"Amerika Birleşik Devletleri bunu bu şekilde düşünemiyor" diyen Sullivan, istikrarsız bir İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceğini ve Suriye iç savaşından daha büyük bir mülteci akınına yol açabileceğini ileri sürdü.

DEMOKRATLAR AIPAC İLE KÖPRÜLERİ ATIYOR

ABD iç siyasetinde de İsrail lobisi AIPAC’e karşı benzeri görülmemiş bir direnç başladı. 2028 başkanlık seçimleri için adı geçen güçlü Demokrat isimler, lobi ile aralarına mesafe koydu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, AIPAC’ten asla bağış almayacağını ilan ederken, Pensilvanya, Kentucky ve Illinois valileri de lobiden destek almadıklarını duyurdu. Senatör Ruben Gallego ise lobi desteğini kabul etmeyi "İran ve Gazze'de yaşananları onaylamak" şeklinde tanımlayarak AIPAC parası almayacağına yemin etti.

