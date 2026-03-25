Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Orta Doğu’daki gerilimin tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirterek krizin 'nükleer felakete dönüşebileceği' uyarısında bulundu. Moskova, çözümün tek yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova, başkent Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bölgede artan gerilimin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Zaharova, krizin kontrolden çıkması halinde nükleer felaket riskinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Zaharova, özellikle ABD ve İsrail’in politikalarını eleştirerek, mevcut durumun küresel güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

TEK MAKUL YOL: MÜZAKERE

İran konusuna da değinen Zaharova, İran ile yürütülen müzakerelerin samimiyetine dair şüphelerini paylaştı. ABD’nin, İran’ın nükleer programı üzerinden yürütülen diplomatik süreci askeri hazırlıkları gizlemek için kullanıyor olabileceğini savunan Zaharova, bu yaklaşımın diplomasiyi zedelediğini ifade etti.

Rusya’nın tutumunda değişiklik olmadığını belirten Zaharova, “Müzakereler, mevcut krizden çıkmanın tek makul yolu” diyerek diyalog çağrısını yineledi. Moskova’nın, şiddetin sona erdirilmesi ve kalıcı çözüm için her türlü desteğe hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Zaharova ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamında İran’ın nükleer stoklarına ilişkin bağlayıcı bir sınır bulunmadığını belirterek, bu konuda kararın Tahran’a ait olduğunu vurguladı.

Öte yandan, İsrail’in Moskova Büyükelçisi’nin Rusya’ya yönelik eleştirilerine sert tepki gösteren Zaharova, bu açıklamaların iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini ifade etti.

