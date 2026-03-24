Rusya ve Azerbaycan arasında yeni kriz! Zaharova sınırı aştı, Azerbaycan izahat istedi!
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’i hedef alan imalı sözleri Bakü’yü ayağa kaldırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Zaharova’nın ifadelerini "kabul edilemez ve saygısızca" olarak nitelendirerek Rusya’dan acil izahat beklediklerini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında diplomasi nezaketini hiçe sayan bir çıkışa imza attı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bazı din adamlarının Sovyet döneminde "KGB ajanı" olduğuna dair iddialarının sorulması üzerine Zaharova, konuyla hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen "Bunu Haydar Aliyev hakkında mı söylüyor?" ifadelerini kullandı.
Gazetecinin soruyu tekrarlaması üzerine ısrarını sürdüren Zaharova, bu kez "Hayır ama bunu Haydar Aliyev için mi söylüyor?" diyerek skandalı derinleştirdi.
BAKÜ: KABUL EDİLEMEZ"
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Zaharova’nın sözleri üzerine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.
Hacızade, ulusal lider Haydar Aliyev’in adının bu şekilde anılmaya çalışılmasının büyük bir saygısızlık olduğunu ileterek, "Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın açıklamaları kabul edilemez. Bu durum, Haydar Aliyev’in mirasına ve Azerbaycan halkına saygısızlık anlamına gelmektedir" dedi.
"RUSYA’DAN İZAHAT BEKLİYORUZ"
Diplomasinin disiplin ve sorumluluk gerektirdiğini hatırlatan Hacızade, resmi bir sözcüden beklenen standartlara uyulmadığından bahsetti:
"Bu açıklamayla ilgili olarak Rus tarafından izahat bekliyoruz" diyerek Moskova’ya açık bir çağrıda bulundu.