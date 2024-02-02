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    • ABD'de metal kutu içinde betona gömülü çocuk kalıntıları bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD&#039;de metal kutu içinde betona gömülü çocuk kalıntıları bulundu

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD'de metal bir kutu içinde betona gömülü çocuk kalıntıları bulundu. Polis, çocuk kalıntılarını 2 kayıp çocuğu ararken buldu. Polis iki olayın bağlantısı hakkında bilgi vermedi.

    ABD'nin Colorado eyaletinde polis, 10 Ocak'ta şüpheli faaliyet sebebiyle geldikleri bir evde depolama bölümünde içi beton dolu bir metal kutu bulduklarını ve betona gömülü çocuk kalıntıları tespit ettiklerini duyurdu.

    The NewYork Times'ın haberine göre, polis açıklamasında cinayet soruşturması yürütüldüğü belirtildi. Soruşturmanın bir parçası olarak 2018’te 3 ve 5 yaşındayken kaybolan iki çocuğun arandığının vurgulandığı açıklamada, kaybolan iki çocukla betona gömülü çocuk kalıntıları arasındaki bağlantı hakkında bilgi verilmedi.  

    Açıklamada “Polis, soruşturma kapsamında iki çocuğun yerini tespit etmeye çalışıyor. Çocukların isimlerinin Jesus Dominguez ve Yesenia Dominguez olduğu belirtildi. Soruşturma, Jesus ve Yesenia'nın yaklaşık 2018 yazından bu yana görülmediğini gösteriyor. Yesenia Dominguez en son görüldüğünde yaklaşık 3 yaşındaydı ve şu anda 9 yaşında olacaktı. Jesus Dominguez en son görüldüğünde yaklaşık 5 yaşındaydı ve şu anda yaklaşık 10 yaşında olacaktı. Pueblo Polisi bu çocukların yerini ve güvenliğini doğrulamak istiyor” denildi. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > ABD'de metal kutu içinde betona gömülü çocuk kalıntıları bulundu
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