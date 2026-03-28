ABD'de “Krallara Hayır (No Kings)” protestoları ABD genelinde milyonlarca kişi, "Krallara Hayır (No Kings)" protestolarında bir araya gelerek, Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu. Geçen yıl haziran ve ekimde düzenlenen Trump karşıtı "Krallara Hayır" protestolarından sonra bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen ABD genelindeki gösterilerde, milyonlarca kişi meydanları doldurdu. Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar başta büyük şehirler olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinde protestolara katılanlar, bu yıl özellikle ABD’nin İsrail ile birlikte İran'a karşı başlattığı saldırıları gündeme taşıdı.



ABD'de “Krallara Hayır (No Kings)” protestoları NoKings internet sitesine göre, ABD genelinde 50 eyalette 3 bin 100'den fazla yerde düzenlenen protestolara katılım için 9 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı. Bu yılki protestoların merkezini, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin protestolar sırasında 2 ABD vatandaşını öldürdüğü Minnesota eyaleti oluşturdu. St. Paul'daki miting, NoKings internet sitesi üzerinden canlı yayımlanırken, protesto programında ünlü şarkıcı Bruce Springsteen, ABD'li aktris Jane Fonda, ABD Kongre Üyesi İlhan Omar gibi isimlerin de yer alması dikkati çekti.



ABD'de “Krallara Hayır (No Kings)” protestoları Başkent Washington D.C'de sabah saatlerinde toplanan göstericiler, "DC'ye Yürüyüş" adı altında Memorial Köprüsü'nden Washington Anıtı'na kadar yürüdü. Binlerce gösterici, pankartlar ve attıkları sloganlarla, Trump yönetiminin özellikle 28 Şubat'tan bu yana İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarını eleştirdi. New York'taki protestolar ise öğleden sonra Central Park ve Columbus Circle Meydanı'nda binlerce kişinin toplanmasıyla başladı.



ABD'de “Krallara Hayır (No Kings)” protestoları Ellerinde "Krallara hayır", "İran'da ABD-İsrail savaşını durdurun", "Trump gitmeli", "Küba'ya ablukaya hayır", "Epstein dosyalarında değilsen korna çal" yazılı pankartlarla bir araya gelen göstericiler, daha sonra 7. Cadde üzerinden çeşitli sloganlar atarak Times Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis, protestolar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.



ABD'de “Krallara Hayır (No Kings)” protestoları ABD genelinde milyonlarca kişi, Başkan Donald Trump'ın 79. doğum günü olan 15 Haziran 2025'te düzenledikleri ilk "Krallara Hayır" gününde, Trump'ın politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koymuştu. Trump'ın ülkeyi daha "militer ve otokratik" bir yöne götürdüğünü savunan "Krallara Hayır" protestolarının ikincisi de 18 Ekim'de gerçekleştirilmişti. Organizatörler, hazirandaki gösterilere ABD genelinde 5 milyon, ekimdeki gösterilere de 7 milyondan fazla kişinin katıldığını belirtmişti.

