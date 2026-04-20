ABD'nin Louisiana eyaletindeki aile içi anlaşmazlıkla başladığı iddia edilen silahlı saldırıda, 8 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyaletin Shreveport şehrinde meydana gelen olay, yerel saatle 06.00 sularında gerçekleşti. Shreveport Polis Departmanı, aile içi anlaşmazlık ihbarıyla intikal ettiği yerleşim bölgesinde, 10 kişinin silahlı saldırıya uğradığını, bunlardan 8’inin hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN HEPSİ ÇOCUK

Saldırıda, 2 kadının yaralandığı, birinin durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. Hayatını kaybedenlerin 1 ila 14 yaş arasındaki çocuklardan oluştuğunu belirten polis yetkilileri, silahlı saldırının aynı bölgede 3 ayrı sokakta gerçekleştiğini kaydetti.

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yetkililer, bir araca el koyarak olay yerinden kaçmaya çalışan saldırganın, takip sonucu Bossier Parish yerleşkesinde vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının saldırganın "soyundan geldiğini" belirten polis yetkilileri, şüpheli hakkında başka detay paylaşmadı.

Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Shreveport Polis Departmanı sözcüsü Christopher Bordelon, soruşturmacıların şüphelinin söz konusu yerlerde ateş açan tek kişi olduğuna inandığını söyledi.

Shreveport Belediye Başkanı Tom Arceneaux, saldırıyı "belki de şimdiye kadar yaşadığımız en trajik durum" olarak nitelendirerek, "Korkunç bir sabah" diye ekledi.

