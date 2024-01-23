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    ABD'de yeni bir toplu saldırı dehşeti: 8 kişi öldü

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Sık sık toplu silahlı saldırıların gündeme geldiği ABD benzer olayla sarsıldı. Bir kişi polisle girdiği çatışma sonrası 9 kişiye ateş açtı. Korkunç saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

    ABD&#039;de yeni bir toplu saldırı dehşeti: 8 kişi öldü
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD yeni bir toplu silahlı saldırı dehşeti yaşandı. ABD'nin Illinois eyaletinde Joliet Polis Departmanının açıklamalarına göre Joliet şehrinde şüpheli Romeo Nance, kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmanın ardından intihar etmeden önce 9 kişiyi vurdu.

    8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre, korkunç olayda 8'i hayatını kaybetti.

    ABD'de yeni bir toplu saldırı dehşeti: 8 kişi öldü

    GEÇEN YILKİ TOPLU SALDIRILARDA 43 BİN KİŞİ ÖLDÜ

    Silahlanma ve bitmeyen şiddet, Amerika Birleşik Devletleri'nin çözülemeyen sorunlarından biri.

    ABD'de 2023 yılında düzenlenen toplu silahlı saldırı sayısı 657'ye çıktı.

    Ülkede 3 veya daha fazla kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırılar toplu saldırı olarak kabul ediliyor.

    Geçen yıl Ekim ayında Maine eyaletinde 18 kişinin yaşamını yitirdiği olay, son yılların en ölümcül saldırılarından biri olarak kayıtlara geçti.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023'teki tüm silahlı saldırılarda, 42 bin 988 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 366 kişi yaralandı.

    Nüfusu 335 milyon olan ABD’de yaklaşık 400 milyon ateşli silah bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ABDSaldırı
    Haberler > Dünya > ABD'de yeni bir toplu saldırı dehşeti: 8 kişi öldü
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