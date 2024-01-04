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ABD'de lisede silahlı saldırı düzenlendi
ABD’nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi.
ABD’nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Lisenin bin 785 öğrencisi bulunuyor.
İngiliz Mirror'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, olay yerine en az 5 ambulans geldi. Şüpheli saldırganın olay yerinde öldüğü bildirildi. Şüphelinin kendisini silahla yaraladığı iddia edildi. Ancak bu bilgi henüz yetkililer tarafından doğrulanmadı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı iddia ediliyor. Henüz yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Ahmet Polat - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı