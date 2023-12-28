Çekya'daki üniversite saldırganından kan donduran itiraf! Mektubunda bir bebeği öldürdüğünü açıkladı

28 Aralık 2023 11:01 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 11:08

Geçtiğimiz hafta Çekya'da bir üniversitede düzenlediği silahlı saldırı sonucunda 14 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan David Kozak, kaleme aldığı intihar mektubunda bir bebeği ve babasını silahla öldürdüğünü itiraf etti.

ORMANDA BABA VE BEBEĞİNİ KATLETMİŞ

Çekya tarihinde 'en çok kaybın olduğu toplu katliam' sıfatını alan silahlı saldırının soruşturması devam ederken, yapılan incelemeler sonrası yeni bulgulara rastlanıldı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, başkent Prag'taki Charles Üniversitesinde düzenlediği saldırıda 14 kişiyi katleden David Kozak'ın evinde yapılan araştırmada, bir intihar mektubuna rastlanıldığı belirtildi. Mektubun incelenmesi sonucunda, üniversitede gerçekleştirdiği saldırıdan 1 hafta kadar önce iki cinayet daha işlediği açıklandı.

Kâtilin mektubunda, Çekya'nın doğusunda yer alan Klanovice bölgesindeki ormanlık alanda, bir baba ve bebeğini silahla vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan soruşturmada, Kozak’ın 32 yaşındaki baba ve 2 aylık kız bebeğin ölümüyle ilgili 4 bin şüpheli arasında yer aldığı ifade edildi.

KENDİ BABASINI DA ÖLDÜRMÜŞ

Üniversite katliamında 14 kişinin hayatına son veren Kozak'ın, bu yeni gellişmeyle birlikte işlediği cinayet sayısı 17'ye yükseldi.

Üniversitenin tarih bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan 24 yaşındaki Kozak, 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı saldırının ardından intihar etmişti. Polis, Kozak’ın katliamı önceden planladığını açıklarken, saldırganın önce başkentin batısındaki Kladno kasabasında bulunan evinde babasını öldürdüğünü, ardından da üniversitedeki saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.