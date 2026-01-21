ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'deki DEAŞ mahkumlarının Irak'a sevk edilmesi için operasyonun başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyon kapsamında 7 bin DEAŞ'lı sevk edilecek.

ABD ordusunun Merkez Komutanlığı (CENTCOM), teröristlerin güvenli gözaltı tesislerinde tutulmasını sağlamak amacıyla Çarşamba günü DEAŞ tutuklularını Suriye'nin kuzeydoğusundan Irak'a nakletmek için bir operasyon başlattığını açıkladı.

Açıklamada, operasyonun ABD güçlerinin kuzeydoğu Hasakah vilayetindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ militanını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladığı belirtildi.

7 BİN DEAŞ'LI SEVK EDİLECEK

Açıklamada “Sonuç olarak, 7.000'e kadar DEAŞ tutuklusu Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere nakledilebilir” denildi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD'nin Irak dahil bölgesel ortaklarla “yakın” bir şekilde koordinasyon içinde olduğunu ve DEAŞ'ın yenilgisini sağlamadaki rollerini takdir ettiğini söyledi.

Açıklamada “DEAŞ tutuklularının düzenli ve güvenli bir şekilde nakledilmesini sağlamak, ABD ve bölgesel güvenliğe doğrudan tehdit oluşturacak bir kaçışı önlemek için çok önemlidir” dedi.

