ABD’de emsal niteliğinde bir karar Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Aylarca hukuksuz şekilde gözaltında tutulan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk için federal mahkemeden tarihi bir hüküm çıktı. Mahkeme, ICE’in Öztürk’e uyguladığı işlemleri “keyfi, kaprisli ve hukuka aykırı” bularak tüm statüsünün geriye dönük olarak iade edilmesine karar verdi.

ABD’de emsal niteliğinde bir gelişme yaşandı. Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, aylar süren hukuksuz gözaltının ardından federal mahkemeden lehine sonuç çıktı.

Baş Yargıç Denise Casper, Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) Öztürk’ün öğrenci statüsünü sonlandırırken muhtemelen hukuka aykırı davrandığını belirterek SEVIS kaydının tamamen geri yüklenmesine hükmetti.

“KEYFİ VE KAPRİSLİ” İŞLEM

ICE ajanları 25 Mart’ta Somerville’de Öztürk’ü maskeli bir operasyonla gözaltına alıp vizesini iptal etmişti.

Mahkeme, ICE’in işlem sürecinin “keyfi ve kaprisli” olduğunu vurguladı ve SEVIS veritabanındaki kaydın 25 Mart tarihine geriye dönük olarak aktif hâle getirilmesini emretti.

Söz konusu yalnızca eğitim hakkını değil, ABD’deki yasal statüyü de doğrudan etkileyen SEVIS süreçleri açısından büyük önem taşımakta.

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

RÜMEYSA ÖZTÜRK: BU ADALETSİZLİĞİ KİMSE YAŞAMAMALI

Öztürk, ACLU aracılığıyla yaptığı açıklamada karardan duyduğu memnuniyeti dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimsenin benim yaşadığım adaletsizlikleri yaşamamasını diliyorum. Bir akademisyen olarak keyfi şekilde elimden alınan eğitim hakkım için hâlâ büyük bir üzüntü duyuyorum.”

GÖZALTINA GİDEN SÜREÇ: İSRAİL YANLISI SİTENİN HEDEF GÖSTERMESİ

Tufts Üniversitesi’nde Fulbright bursiyeri olarak doktora yapan Öztürk, 2 Mart 2024’te yayımlanan ve “Filistin soykırımının tanınması” çağrısı yapan bir makaleyi birlikte yazdığı için İsrail yanlısı Canary Mission tarafından hedef gösterilmişti.

Trump yönetimi ise delil sunmadan Öztürk’ü “Hamas yanlısı faaliyetlerle” ilişkilendirmeye çalışmıştı. Hakkındaki ddialar üzerine ICE, Öztürk’ü gözaltına almış ve Louisiana’daki göçmen merkezine göndermişti.

