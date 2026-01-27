ABD Başkanı Trump, Güney Kore ile varılan ticaret anlaşmasının hayata geçirilmediğini öne sürerek, otomobil, ilaç ve kereste başta olmak üzere birçok ürüne uygulanan karşılıklı tarifelerin yüzde 25’e yükseltildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’ye uygulanan gümrük tarifelerinde artışa gidildiğini duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında varılan ticaret anlaşmasının yürürlüğe konulmaması nedeniyle mevcut tarifelerin yükseltildiğini belirtti.

Ticaret anlaşmalarının ABD ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Trump, bu anlaşmalar kapsamında belirlenen yükümlülükler yerine getirildiğinde tarifelerin düşürülmesi için hızlı adımlar attıklarını ifade etti. Trump, ticaret ortaklarından da aynı kararlılığı beklediklerini söyledi.

YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

Güney Kore parlamentosunun ABD ile varılan mutabakata uymadığını savunan Trump, bu nedenle otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkarıldığını açıkladı.

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025’te kapsamlı bir ticaret anlaşmasına vardıklarını, 29 Ekim 2025’te Güney Kore ziyareti sırasında da bu şartların yeniden teyit edildiğini hatırlattı. Ancak anlaşmanın Güney Kore parlamentosu tarafından yürürlüğe sokulmadığını dile getirdi.

ABD Başkanı, anlaşmanın uygulanmamasının Güney Kore’nin kendi takdiri olduğunu belirterek, buna rağmen ABD’nin ticari çıkarlarını korumak adına tarife artışı kararının alındığını kaydetti.

