ABD'li elçi Flake'den veda mesajları: Türkiye ile daima müttefik kalacağız

Görev süresi 1 Eylül’de dolacak olan ABD Büyükelçisi Flake “İster Demokrat ister Cumhuriyetçi kim başkan olursa olsun, ilişkilerimiz daima sağlam olacak, iki ülke hep müttefik kalacak” dedi.

Ankara’da görev süresi sona eren ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, vedaya hazırlanıyor.

Flake, Türkiye’de elçi olmayı “Senato’da, Washington’da 18 yıl çalıştım, bu çok farklı. Bu denizaşırı hayat bizim için farklı. Bunu başka bir görevle karşılaştıramayız” sözleriyle ifade etti.

Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin 70 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirten Jeff Flake, yeni bir seçim dönemine giren ülkesinin dış politikasına yönelik değerlendirmede bulunurken “Ben bir Demokrat tarafından atanan Cumhuriyetçiyim, bu farklı bir şey. Beyaz Saray’a kim gelirse gelsin, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat, Türkiye ile ilişkileri sağlam kalacak, müttefik kalacak” diye konuştu.