ABD’nin Suriye politikasına dair yıllardır süren tartışmalara nokta koyan açıklama, Washington’dan geldi. ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, YPG ile kurulan ilişkinin hiçbir zaman kalıcı bir ortaklık ya da siyasi garanti içermediğini açıkça itiraf etti.

"KÜRT BÖLGESİ SÖZÜ VERİLMEDİ"

James Jeffrey, ABD’li yetkililerin hiçbir dönemde YPG’ye kalıcı bir siyasi ya da askeri garanti sunmadığını ifade etti. ABD’nin, YPG’yi Suriye muhalefetine ya da yeni Suriye hükümetine karşı askeri güçle koruyacağına dair bir vaatte bulunmadığını, boş hayallere kapıldıklarını dile getirdi.

Jeffrey, konuya ilişkin şu sözleri kullandı:

"Kürtlere, zamanla bir Kürt bölgesini destekleyeceğimizi ya da onları Suriye muhalefetine veya yeni Suriye hükümetine karşı askeri güçle savunacağımızı asla söylemedik. Aksine, ilişkimizin DEAŞ’ı yok etmeye yönelik geçici ve taktiksel bir ortaklık olduğunu söyledik."

YPG’YE AÇIK MESAJ: ABD’NİN ÖNCELİĞİ DEAŞ

BM 2254 MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD’nin Suriye yaklaşımında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının temel alındığını söyleyen Jeffrey, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi geçiş sürecine destek verdiklerini aktardı.

2254 sayılı karar, Suriye genelinde ateşkes sağlanmasını ve ülkenin birliği korunarak siyasi geçiş sürecinin yürütülmesini öngörüyor.

SAHADA DENGELER DEĞİŞTİ

Jeffrey, Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin DEAŞ’a karşı uluslararası mücadeleye katılma iradesi göstermesiyle sahadaki dengelerin değiştiğini dile getirdi. Bu süreçte ABD’nin sahadaki ortaklarının ikiye ayrıldığını ifade eden Jeffrey, bu yapının YPG açısından yeni bir tablo ortaya koyduğunu iletti.

TRUMP–ERDOĞAN DİPLOMASİSİ ÖNE ÇIKTI

James Jeffrey, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gerilim dönemlerinde ABD’nin Türkiye ile doğrudan temas yürüttüğünü aktardı. Bu temasların amacının sahadaki tansiyonu düşürmek ve kontrolsüz çatışmaları önlemek olduğunu söyledi.

Jeffrey, liderler düzeyinde yapılan görüşmelerle gerilimin sınırlandığına değindi.

YPG’YE ENTEGRASYON ÇAĞRISI

ABD’nin, YPG’nin tamamen tasfiye edilmesini istemediğini belirten Jeffrey, çözüm olarak bu yapının Suriye ordusuna entegre edilmesini ve yerel yönetim mekanizmaları içinde yer almasını desteklediklerini söyledi.

Jeffrey, Irak’takine benzer bir idari modelin Suriye için tartışılabileceğini, ancak Irak Kürdistanı benzeri bir bölgesel yapının Suriye’de uygulanabilir olmadığını dile getirdi.

