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    • Haberler > Dünya > ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Abd, Gazze, Filistin, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Filistin destekçileri ABD'nin New York kentinde sokağa indi. ABD siyasetinin gölge gücü ve İsrail lobisi olarak bilinen İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'ni (AIPAC) protesto ettiler. Polisin müdahale ettiği protestoda gözaltı yapıldı.

    ABD'nin New York kentinde binlerce Filistin destekçisi, İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) Genel Merkezi'ne doğru yürüyerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu - 1. Resim

    Göstericiler, AIPAC'in soykırıma verdiği desteği ve Senatör Chuck Schumer ile Senatör Kirsten Gillibrand'ın bağış almasını protesto etti.

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu - 2. Resim

    Polis ekipleri gösteriye müdahale ederek bazı protestocuları gözaltına aldı.

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu - 3. Resim

    AIPAC HAKKINDA

    Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC), Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama ve yürütme organlarına İsrail yanlısı politikaları savunan bir lobicilik grubu olarak biliniyor.

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu - 4. Resim

    Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından biri olan AIPAC, 100 binden fazla üyesi, 17 bölge ofisi ve "geniş bir bağışçı havuzu" olduğunu belirtiliyor.

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu - 5. Resim

    Ayrıca örgüt, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en güçlü lobi gruplarından biri olarak adlandırılıyor.

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu - 6. Resim

    AIPAC'IN ETKİ ALANI

    New Yorker dergisinin yazarlarından Jeffrey Goldberg, 2019 yılında AIPAC'ın Kongre üzerindeki etkisini göstermek için üst düzey bir AIPAC yetkilisiyle yaptığı görüşmeden örnek vermişti.

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu - 7. Resim

    Goldberg, yetkilinin boş bir peçeteyi göstererek, "AIPAC isterse Kongredeki 70 senatör 24 saat içerisinde bu peçeteye imzalarını atabilir" ifadesini kullandığını aktararak, AIPAC üyelerinin dolaylı olarak grubun gösterdiği isimlere ya da siyasetçilere doğrudan yardımlarda bulunduğunu kaydetmişti.

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu - 8. Resim

    Derginin Yahudi kökenli yazarı Noah Kulwin ise Omar'a yönelik eleştiriler sonrasında kaleme aldığı makalede, AIPAC'ın Kongre üzerindeki etkisinin tartışılamayacağını vurgulayarak, "AIPAC uzun zamandır ABD siyasetinin önemli bir figürü haline gelmiş durumda" yorumunu yapmıştı.

    ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu - 9. Resim

    "Kongreye milyonlarca dolar akıtıyorlar ve temsilcileri İsrail'e götürerek orada ilişki ağı kurmalarını sağlıyorlar" ifadelerini kullanan Kulwin, şunları kaydetmişti:

    "İsrail lobisinin dişleri büyüktür ve Amerikan Yahudi toplumunun çıkarlarından ziyade İsrail'in özellikle de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çıkarlarını ön planda tutarak Kongre'yi arkalarına almaya çalışıyorlar çünkü Filistin'e dair uyguladıkları işgal ABD Kongresinin desteğini almak zorunda."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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