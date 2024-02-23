ABD'nin göbeğinde Filistin destekçilerinden İsrail lobisinin kalbi AIPAC protestosu

Filistin destekçileri ABD'nin New York kentinde sokağa indi. ABD siyasetinin gölge gücü ve İsrail lobisi olarak bilinen İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'ni (AIPAC) protesto ettiler. Polisin müdahale ettiği protestoda gözaltı yapıldı.

ABD'nin New York kentinde binlerce Filistin destekçisi, İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) Genel Merkezi'ne doğru yürüyerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Göstericiler, AIPAC'in soykırıma verdiği desteği ve Senatör Chuck Schumer ile Senatör Kirsten Gillibrand'ın bağış almasını protesto etti.

Polis ekipleri gösteriye müdahale ederek bazı protestocuları gözaltına aldı.

AIPAC HAKKINDA

Amerikan İsrail Halkla İşleri Komitesi (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC), Amerika Birleşik Devletleri'nin yasama ve yürütme organlarına İsrail yanlısı politikaları savunan bir lobicilik grubu olarak biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından biri olan AIPAC, 100 binden fazla üyesi, 17 bölge ofisi ve "geniş bir bağışçı havuzu" olduğunu belirtiliyor.

Ayrıca örgüt, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en güçlü lobi gruplarından biri olarak adlandırılıyor.

AIPAC'IN ETKİ ALANI

New Yorker dergisinin yazarlarından Jeffrey Goldberg, 2019 yılında AIPAC'ın Kongre üzerindeki etkisini göstermek için üst düzey bir AIPAC yetkilisiyle yaptığı görüşmeden örnek vermişti.

Goldberg, yetkilinin boş bir peçeteyi göstererek, "AIPAC isterse Kongredeki 70 senatör 24 saat içerisinde bu peçeteye imzalarını atabilir" ifadesini kullandığını aktararak, AIPAC üyelerinin dolaylı olarak grubun gösterdiği isimlere ya da siyasetçilere doğrudan yardımlarda bulunduğunu kaydetmişti.

Derginin Yahudi kökenli yazarı Noah Kulwin ise Omar'a yönelik eleştiriler sonrasında kaleme aldığı makalede, AIPAC'ın Kongre üzerindeki etkisinin tartışılamayacağını vurgulayarak, "AIPAC uzun zamandır ABD siyasetinin önemli bir figürü haline gelmiş durumda" yorumunu yapmıştı.

"Kongreye milyonlarca dolar akıtıyorlar ve temsilcileri İsrail'e götürerek orada ilişki ağı kurmalarını sağlıyorlar" ifadelerini kullanan Kulwin, şunları kaydetmişti:

"İsrail lobisinin dişleri büyüktür ve Amerikan Yahudi toplumunun çıkarlarından ziyade İsrail'in özellikle de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çıkarlarını ön planda tutarak Kongre'yi arkalarına almaya çalışıyorlar çünkü Filistin'e dair uyguladıkları işgal ABD Kongresinin desteğini almak zorunda."