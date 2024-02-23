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    ABD Başkanı Biden'ın kaldığı oteli bastılar! Gazze için ateşkes çağrısı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Abd, İsrail, Filistin, Gazze, Joe Biden, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD'de Filistin destekçisi göstericiler, Başkan Joe Biden'ın kaldığı otele girerek, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için protesto düzenledi. Protestoda "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" sloganları atıldı.

    Seçim çalışmaları kapsamında California eyaletinde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, konakladığı San Francisco kentindeki bir otelde Filistin yanlısı göstericilerin protestosuyla karşılaştı.

    Yaklaşık 30 kişi olduğu tahmin edilen göstericiler, otele girdi ve "Biden, saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz." sloganları attı.

    Grubun bazı üyeleri, ellerinde "Soykırımı finanse etmeyi durdurun: ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

    "Şimdi ateşkes" çağrıları yapan göstericiler, ayrıca Biden'a hitaben "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" şeklinde slogan attı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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