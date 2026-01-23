ABD ile İran arasındaki gerilim tehlikeli bir eşiğe ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki gelişmeler nedeniyle büyük bir ABD donanmasının bölgeye doğru ilerlediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye doğru büyük bir ABD donanmasının hareket halinde olduğunu söyledi.

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu temaslarının ardından ABD’ye dönüş yolunda uçakta konuşan Trump, "Her ihtimale karşı çok sayıda gemiyi o yöne yönlendirdik. Büyük bir donanma bölgeye doğru ilerliyor. Ne olacağını göreceğiz. Umarım hiçbir şey olmaz ama durumu çok yakından takip ediyoruz" dedi.

ABDnin savaş hazırlığı ifşa mı oldu? Trump donanmayı gönderdi

“GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYORUZ”

Trump, İran’daki askeri ve siyasi hareketliliğin Washington tarafından dikkatle izlendiğini söyledi. ABD’nin bölgede hazırlık yaptığını açıkça dile getiren Trump, donanmanın caydırıcı bir güç olarak konumlandığını ifade etti.

Diğer yandan Trump, Ukrayna savaşına da değinerek, görüşme olmadan sonuç alınamayacağını söyledi. “Görüşmezseniz sonuç alamazsınız. Biz görüşüyoruz. Ne olacağını göreceğiz. Umarım çok sayıda hayat kurtarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Barış Kurulu’na ilişkin açıklamalarında ise davet mektuplarının yeni gönderilmesine rağmen yaklaşık 30 ülkenin katılım sağladığını söyledi. Trump, bu yapının küresel krizlerde daha aktif rol üstleneceğini dile getirdi.

İRAN’A UYARI: "DAHA KOLAY VURURUZ"

Trump, İran’ın nükleer tesislerine yönelik daha önce gerçekleştirilen saldırılara da atıfta bulundu. “Eğer aynı şeyi tekrar yapmaya kalkarlarsa, bu kez çok daha kolay vururuz” sözleriyle Tahran’a açık bir uyarı gönderdi.

ABD Başkanı ayrıca, İran ile ticaret yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını ve bu kararın kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İRAN’DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran’da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 902’ye yükseldiğini duyurdu. Ülke genelinde 26 bin 541 kişinin gözaltına alındığı, ölenler arasında 201 güvenlik görevlisinin de bulunduğu aktarıldı.

İran’da gösteriler, yerel para biriminin hızla değer kaybetmesiyle başlamış, başkent Tahran’da protestoların şiddetlenmesi üzerine internet erişimi kısıtlanmıştı.

"GRÖNLAND İÇİN SATIN ALMA BEDELİ YOK"

Grönland konusundaki anlaşmanın herhangi bir satın alma bedelini içermediğini belirten Trump, "Bir satın alma bedeli yok. ABD, egemenlik açısından zaten önemli kazanımlar elde ediyor. Anlaşmada bizim için çok güçlü unsurlar var. Ayrıca bunun Avrupa için de faydalı olduğunu unutmamak gerekir. Biz iyi durumdaysak, onlar da iyi durumda olur. Eğer biz iyi olmazsak, bu Avrupa için de iyi olmaz. Çünkü sistemi bir arada tutan yapıdayız; bütünlüğü biz sağlıyoruz" dedi.

"NATO DA SÜRECE DAHİL OLACAK"

Anlaşmanın amacının Grönland üzerinde tek taraflı bir kontrol sağlamak olmadığını belirten Trump, "Hep birlikte çalışacağız. NATO da bu sürece dahil olacak. Bazı adımlar NATO ile eşgüdüm içinde atılacak, ki olması gereken de budur" diye konuştu.

ABD açısından kayda değer bir maliyet oluşmayacağını belirten Trump, "Sadece ‘Altın Kubbe’ (Golden Dome) olarak adlandırılan yapının inşası söz konusu. Bu projeye katılım sağlayacağız. Ortaya çıkacak yapı benzersiz olacak. Teknolojimiz zaten son derece ileri düzeyde" değerlendirmesini yaptı.

"Danimarka bu konsepti kabul etti mi?" sorusuna "Herkesin bu fikre sıcak baktığını düşünüyorum" cevabını veren Trump, sürece dair somut gelişmeleri 2 hafta içinde kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

