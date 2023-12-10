ABD'nin Tennessee eyaletini fırtına vurdu! 6 kişi hayatını kaybetti... 25 yaralı
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen şiddetli fırtınada 6 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı. Yetkililer kasırga nedeniyle birçok bina ve işyerinin hasar gördüğünü bildirdi.
ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada 1'i çocuk 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yetkililer yaptığı açıklamada, Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinin Montgomery County bölgesinde meydana gelen kasırga nedeniyle 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Montgomery County'de yaralı 23 kişinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde birçok ev ve işyerinin hasar gördüğünü ifade etti. Diğer yandan, Nashville Acil Durum Operasyon Merkezi, X'te yaptığı paylaşımda, şehir merkezinin kuzeyindeki bir mahallede fırtına nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
YARALI 2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Metropolitan Nashville Polis Departmanından yapılan açıklamada, söz konusu mahalleden yaralı 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, çocukların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.
PowerOutage sitesine göre, 9 Aralık gecesi, eyaletteki şiddetli fırtınalar sebebiyle 80 binden fazla kişiye elektrik hizmeti verilemedi.